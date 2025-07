4 Strategie di marketing digitale da non sottovalutare mai

Tecnologie e nuovi media si influenzano a vicenda, creando mode rapide che modificano le regole del marketing in modo continuo.

Tecnologie e nuovi sistemi di comunicazione si fomentano a vicenda e, ormai troppo spesso, si susseguono mode in brevissimo tempo, che cambiano le regole del marketing almeno parzialmente.

L’innovazione costante a cui è sottoposta ogni strategia di marketing digitale può mandarla in crisi, ma esistono delle tecniche che vengono definite evergreen, sempre a cavallo dei trend, come le 7P marketing mix, che identificano ogni soluzione selezionando le aree di interesse per migliorare il piano competitivo e l’esperienza del cliente.

Ecco 4 strategie di marketing digitale che non bisogna sottovalutare mai, perché si adattano perfettamente ai nuovi software e alle opzioni più avanzate che la tecnologia ci offre.

Farsi trovare sempre ed essere a portata di mano con la SEO

Potete attuare qualsiasi strategia di marketing con gli strumenti più retrò o con l’IA e le Chat GPT, ma se un testo, un’immagine o un video è copiato oltre una minima soglia di tolleranza, il contenuto non avrà validità e non prenderà i primi posti nei motori di ricerca.

Questo significa non esistere sul Web, mentre una SEO creata con tutti i presupposti necessari, ma soprattutto con contenuti originali al 100%, regala la migliore ottimizzazione nei motori di ricerca: e questo significa fare il botto sul Web.

Non solo, perché una SEO realizzata con criterio, consente di continuare a essere trovati sul Web in ogni momento, all’occorrenza, di conseguenza, i prodotti o servizi continueranno a generare traffico anche nei momenti in cui siete offline.

Email marketing: la più vecchia strategia si combina perfettamente con il futuro

Questa è la prima strategia di marketing apparsa online, ancora oggi tra le più utilizzate ed efficaci, perché si adatta perfettamente con i nuovi sistemi di automazione IA.

L’imperativo è conoscere gli utenti e instaurare un rapporto di amicizia e fiducia con i clienti: gli ingredienti più semplici per un digital marketing del passato, che pensa al futuro.

Content Marketing: dove c’è storytelling c’è funnel

Strettamente legato con la SEO è il content marketing, che riguarda lo storytelling digitale attraverso video, foto, testi, articoli di curiosità, ma anche attraverso l’influencer marketing e il social media marketing.

La parola d’ordine è originalità per attrarre il target di riferimento, perché dove c’è uno storytelling interessante e coinvolgente, c’è il miglior funnel di conversione.

Remarketing, ovvero “gli amori, a volte, fanno dei giri immensi e poi ritornano”

L’arma del remarketing per eccellenza è sicuramente il carrello, dove è possibile vedere gli oggetti preferiti dei clienti, ma questa strategia abbraccia anche utenti che hanno acquistato soltanto una volta, oppure semplicemente visitato il sito o interagito nelle community.

Questa strategia, inoltre, migliora il funnel di conversione perché è mirata esclusivamente a chi mostra interesse per un determinato target di prodotti o servizi, quindi si avvale anche di recuperare clienti persi o chi vuole semplicemente fare un acquisto e fuga.

Proprio alla luce delle recenti innovazioni tecnologiche che stanno stravolgendo le regole del marketing digitale, diventa sempre più importante non sottovalutare mai le tecniche che riescono a cavalcare i trend in ogni momento, dal passato al futuro.