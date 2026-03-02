45 imbarcazioni stipate in un terreno agricolo: scoperta attività abusiva a Rimini

Denunciato il proprietario

Un terreno agricolo trasformato in un vero e proprio rimessaggio abusivo per imbarcazioni: è quanto hanno scoperto i militari della Stazione Navale della Guardia di Finanza di Rimini dopo mesi di ricognizioni che avevano fatto emergere un continuo via vai di natanti dall’area. Il fondo, circa 1.800 metri quadrati catastalmente destinati a uso agricolo e seminativo, era stato invece adibito a deposito nautico, con tanto di struttura realizzata senza alcuna autorizzazione edilizia e utilizzata come officina meccanica.

All’interno del terreno i finanzieri hanno trovato 45 imbarcazioni, tra cui otto gommoni, sistemate con ordine su rimorchi, cavalletti e invasi nautici. Una disposizione studiata, secondo l’accusa, per massimizzare la capienza e aumentare la rendita dell’attività illecita. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato violazioni amministrative e un cambio di destinazione d’uso del terreno effettuato senza alcun titolo.

Al termine delle verifiche l’intera area è stata posta sotto sequestro e il proprietario è stato denunciato a piede libero.