5 utensili da lavoro che non devono mai mancare nella cassetta degli attrezzi

I cacciaviti, a croce o a taglio, sono essenziali: con due buoni modelli si affrontano la maggior parte dei lavori.

Un buon set di utensili da lavoro parte sempre dai cacciaviti. Che siano a croce, a taglio o intercambiabili, questi attrezzi sono il pane quotidiano di qualsiasi intervento, dal più banale al più complicato. Sono sufficienti due cacciaviti – uno a punta piatta e uno a croce – di buone dimensioni per cavarsela in quasi tutte le situazioni. E chi ha detto che dimensioni grandi non significhino più versatilità? Basta pensare a quelli con punte intercambiabili e manico isolato: meno ingombro, più funzionalità, la praticità fatta strumento. Da elettricista a idraulico, dal falegname all’hobbysta, il cacciavite è quel compagno silenzioso che ne ha viste tante e torna sempre utile.

Il martello artiglio: per inchiodare e stappare problemi

Il secondo must-have degli utensili da lavoro è il martello artiglio. Un classico senza tempo: pianti un chiodo, tiri via quello sbagliato, fai leva con un colpo solo. Il claw hammer è il più universale degli strumenti, nella maggior parte dei cantieri o in casa, non si può prescindere da un martello e un po’ di chiodi.

Pinze e tronchesi: la presa salda del bricolage

Altro pezzo forte tra gli utensili da lavoro è il set pinze-tronchesi. Sono strumenti poliedrici: afferrano, torcono, tagliano. In diverse guide si sottolinea l'importanza di avere pinze universali, a becchi lunghi, regolabili e tronchesi. Le pinze sono insostituibili, soprattutto quando l’oggetto in questione scivola via o ha nervature. E i tronchesi? Funzionano come forbici, sempre pronte all’uso. Nei lavori domestici come nei cantieri, è come avere più braccia: una afferra, l’altra taglia, tu continui a costruire.

Metro e livella

Come recita un antico detto del fai-da-te, «misura due volte, taglia una volta»: ecco perché tra gli utensili da lavoro non possono mancare metro e livella. Questo doppio kit garantisce un lavoro fatto a regola d’arte. Misurare con cura evita tagli storti, mobili inclinati o quadri pendenti. Con metro e livella la cassetta degli attrezzi si trasforma in una guida esperta sul campo, capace di trasformare l’approssimazione in precisione.

Trapano elettrico (o avvitatore)

Tra i più moderni utensili da lavoro, il trapano elettrico, o avvitatore, è un protagonista. Non solo per fare fori, ma anche per avvitare, smontare viti, montare mobili. E’ bene abbinare questo utensile a un kit di punte e accessori, e riporlo dentro una cassetta ben organizzata. È un vero jolly: si risparmia tempo, ci si affatica meno, e può sostituire tanti attrezzi manuali. Certo, serve una batteria carica o una presa vicina, ma il balzo in produttività è evidente.

L’importanza della varietà nella cassetta degli attrezzi

La variabilità nel set di utensili da lavoro fa la differenza. Non basta avere solo un attrezzo: serve sapere quando e come usarlo. Pinze diverse, cacciaviti di misure, punte intercambiabili: tutto contribuisce ad una cassetta ben assemblata. Meglio pochi, buoni e ben organizzati, che tanti e disordinati.

E allora, via alla composizione: il tuo kit perfetto è quello equilibrato, flessibile, pronto a ogni imprevisto. Ogni attrezzo ha il suo perché, la sua scena, il suo momento.