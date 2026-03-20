50 anni di asilo nido e di servizi educativi: a Misano si celebra la ricorrenza

Le iniziative culmineranno con una grande festa in programma venerdì 29 maggio

Il prossimo 1° giugno ricorreranno i 50 anni dall’apertura del Nido comunale a Misano Adriatico. Una ricorrenza, quella del Cinquantenario dei Servizi Educativi 0-6 anni, che l’amministrazione comunale, in collaborazione con l’Ufficio Pubblica Istruzione, intende celebrare con una serie di iniziative che culmineranno con una grande festa in programma venerdì 29 maggio.

“Cinquant'anni fa abbiamo piantato i primi semi di un progetto dedicato al bene più prezioso della nostra città: l’infanzia – dice la vicesindaca Maria Elena Malpassi -. Oggi, quei semi sono diventati radici profonde che sostengono l’identità e il futuro di Misano Adriatico. Proprio perché siamo convinti che investire sui servizi educativi significhi investire sul nostro futuro, come amministrazione comunale abbiamo avviato la realizzazione di un nuovo asilo nido che fornirà un’altra importante risposta all’alta richiesta del servizio, in aggiunta all’aumento dei posti che abbiamo deliberati negli ultimi anni”.

In avvicinamento alla Grande Festa dei Servizi Educativi Comunali, un pomeriggio di festa e condivisione per bambini e adulti che si terrà venerdì 29 maggio, dalle 16:00 alle 19:00, presso il Nido Comunale di via Don Milani, è previsto un ciclo di cine-conferenze dal titolo “Senza copione – La sfida di diventare genitori”.

Sono due gli appuntamenti, ad ingresso libero, in programma al Cinema Teatro Astra. Il primo si terrà martedì 24 marzo, dalle ore 17:30, con la proiezione del docufilm “Papà ha bruciato i biscotti”, seguita dal confronto con il regista Jeffrey Zani e il docente Franco Baldoni dell’Università di Bologna, che ha partecipato alla realizzazione della pellicola.

Venerdì 8 maggio, sempre all’Astra con inizio alle 17:30, ci sarà la proiezione del docufilm “I nove mesi dopo”, anche questa seguita da un momento di confronto con la regista Mariagrazia Contini.