50 anni di musica per il corianese Renzo Leardini: custode della tradizione folk romagnola

Il sindaco di Coriano lo omaggia durante il consiglio comunale

Lunedì scorso (27 luglio), in occasione del consiglio comunale, il sindaco Gianluca Ugolini e la Giunta comunale hanno consegnato un attestato di riconoscimento a Renzo Leardini, in occasione del cinquantesimo anniversario della sua attività musicale.

"La cerimonia ha rappresentato un momento di particolare significato per l'intera comunità corianese, che ha voluto esprimere la propria gratitudine a una figura che, in mezzo secolo di lavoro, ha contribuito a promuovere e custodire il patrimonio musicale e folkloristico della Romagna", scrive in una nota l'amministrazione comunale.

La storia di Renzo Leardini affonda le radici nella sua grande passione per la musica: a soli 18 anni ha iniziato a suonare con il gruppo Cronache di Romagna e, all'età di 25 anni, ha fondato l'Agenzia Leardi, realtà che negli anni è diventata un punto di riferimento per il mondo dello spettacolo e della musica popolare romagnola.

"Con questo riconoscimento – sottolinea il sindaco Gianluca Ugolini – abbiamo voluto ringraziare Renzo Leardini per il prezioso contributo offerto alla nostra comunità. Cinquant'anni di impegno rappresentano un traguardo importante, ma soprattutto testimoniano una passione autentica che ha saputo mantenere viva la tradizione musicale romagnola e trasmetterla a tante generazioni".

L'Amministrazione comunale rinnova a Renzo Leardini "le più vive congratulazioni per questo prestigioso traguardo, augurandogli di proseguire con lo stesso entusiasmo un percorso che, da cinquant'anni, arricchisce il territorio e ne rafforza l'identità culturale".