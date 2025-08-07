50 anni fa la prima vacanza in camper: festa per Bernardette, "fedelissima" di Torre Pedrera

Da circa 20 anni la signora soggiorna all'Hotel Villa Mauri

Un legame profondo è quello tra Bernadette Cluvrier, turista francese originaria di un paese a circa 100 km da Basilea, e Torre Pedrera, che da ben 50 anni è meta delle sue vacanze estive. Tutto ebbe inizio nel lontano 1975, quando Bernadette con il marito e il loro camper, fecero tappa per la prima volta a Torre Pedrera. Da allora, per ogni estate hanno scelto di tornare, diventando negli anni una presenza familiare e amata da tutta la comunità: bagnini, commercianti, ristoratori e cittadini che l’hanno accolta come una di casa. Da circa 20 anni soggiorna alll’Hotel Villa Mauri, e frequenta assiduamente lo stabilimento balneare Bagno JiJoca 74, sempre in compagnia di tanti amici. Persona solare, generosa e piena di energia, Bernadette si è distinta anche per il suo impegno nel volontariato, avendo aiutato, nel corso della sua vita, oltre 150 ragazzi provenienti da contesti familiari difficili. Quest’anno, infatti, ha scelto di condividere la sua vacanza con uno di questi giovani, testimonianza concreta del suo spirito altruista. Per celebrare questa storica ricorrenza dei 50 anni di fedeltà alla nostra località, il sindaco di Rimini, Jamil Sadegholvaad, ha voluto omaggiarla con una diploma di amica speciale, nominandola simbolicamente “Cittadina fedele di Torre Pedrera Rimini”. Anche il Comitato Turistico di Torre Pedrera si è unito ai festeggiamenti, consegnandole una maglietta ufficiale dello staff e alcuni ricordi iconici della nostra località.