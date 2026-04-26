50 Km di Romagna, Moroni nella top ten: dominio straniero, Carducci sfiora il podio
Tra gli uomini, gara combattuta con Ruel che precede il keniano Simon Kamau Njeri
Parla straniero la 43ª edizione della 50 Km di Romagna, corsa ieri in condizioni ideali con oltre 1.400 atleti al via. Successi per il francese Guillaume Ruel tra gli uomini (2h51’38”) e per la polacca Dominika Stelmach tra le donne, capace di firmare anche il nuovo record della gara (3h20’36”).
Nella prova femminile, grande attenzione per le romagnole: la faentina Sara Carducci chiude quinta in 3h32’59”, a pochi secondi dal podio. Subito dietro, brillante presenza riminese con Federica Moroni, settima in 3h33’36”, seguita da Daniela Valgimigli, ottava.
Tra gli uomini, gara combattuta con Ruel che precede il keniano Simon Kamau Njeri di appena 50 secondi. Primo dei romagnoli Enrico Bartolotti, 11° assoluto in 3h10’59”.