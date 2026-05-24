Barbuto vince la Nove Colli: spettacolo nell'entroterra riminese, con Del Toro ospite a sorpresa

Il ciclista messicano (non partecipante alla gara) ha seguito il tracciato per allenarsi in vista del Tour de France

Lo spettacolo della Nove Colli è andato in scena oggi (domenica 24 maggio) in Provincia di Cesena e di Rimini, con partenza e arrivo a Cesenatico. L'edizione 2026 ha visto il trionfo di Riccardo Barbuto (Equipe Corbettese), il più veloce in 5 ore, 28 minuti, 5 secondi e 81 centesimi, una media di 36,57 km/h. Barbuto, 21 anni, ed ex professionista, a marzo aveva conquistato la Coppa Martiri Montemaggio, competizione riservata a élite under 23, a dimostrazione della crescita della competizione, sempre più caratterizzata dalla partecipazione di ex professionisti e ciclisti di alto livello, a compensare il calo degli iscritti rispetto agli anni d'oro della competizione: prima degli anni 2000 sui 10.000-12.000 iscritti, oggi a partire erano in 5008, come riferito dagli organizzatori.

Scendendo nel dettaglio della gara, Barbuto ha trionfato davanti a un altro ex Under 23 élite, Luca Cavallo, secondo in 5 ore, 28 minuti, 6 secondi e 53 centesimi. Terzo, sul gradino più basso del podio, Simone Impellizzeri, in 5 ore, 30 minuti, 50 secondi e 85 centesimi. Nei primi 10, 9 italiani e un belga, il settimo classificato: Vince Mattens (05:30:59.55). Prima tra le donne, invece, la 28enne Annalisa Prato (Om.Cc), al traguardo in 6 ore, 10 minuti, 15 secondi e 91 centesimi.

Il percorso corto ha registrato la vittoria del 23enne Vittorio Carrer (Team Eracle) in 3 ore, 7 minuti, 42 secondi e 68 centesimi. Anche per il vincitore del percorso corto una velocità media notevole: 37,76 km/h. Sul podio Matteo Freddi (03:37:42.77) e Aldo Caiati (03:37:42.94). Prima delle donne la 27enne Federica Cancellieri (Asd Bike Racing Gioppy), al traguardo in 3 ore, 54 minuti, 46 secondi e 29 centesimi, davanti a Silvia Visaggi (03:56:28.16) e Valentina Brivio (03:56:28.37).

La gara, come di consueto, ha catalizzato l'interesse dei numerosi cicloamatori e tifosi del nostro territorio. Per loro, oltre alle emozioni della gara, anche la curiosità di vedere, con il gruppo di testa, un ospite speciale, che ovviamente non partecipava alla gara: Isaac Del Toro, astro nascente del ciclismo mondiale, messicano classe 2003 residente a San Marino, che ha colto l'occasione per un allenamento di oltre 210 km in vista della partecipazione al prossimo Tour de France con l'Uae Team Emirates-Xrg, la squadra del fuoriclasse Tadej Pogačar. Del Toro, un anno fa, arrivò secondo al Giro d'Italia.

Nove Colli Running: Zamagni vince l'ultramaratona

Antipasto della Nove Colli, ieri (sabato 23 maggio) è stata la Nove Colli Running, ultramaratona di 200,3 km che si corre sui 9 colli, vinta da Luca Zamagni, primo in 21 ore, 50 minuti e 31 secondo, davanti a Lorenzo Bulgarelli (23:25:55) e allo sloveno Andrej Tepina (23:39:18). Prima delle donne Elsie Cargniel Bergamasco (24:12:41) davanti a Giulia Ranzuglia (28:07:45) e Daniela Battisti (28:05:52).

Il passaggio sul settimo colle: Maiolo