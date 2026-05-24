Tragedia nell'Urbinate: 29enne di Rimini muore in incidente in moto

Non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro

Un 29enne di Rimini ha perso la vita oggi (domenica 24 maggio), intorno alle 13, lungo la variante della strada statale 73 bis-Var tra Fermignano e Urbino, a circa un km da un galleria. L'uomo, riferisce l'Ansa, era alla guida di una moto Suzuki 650, quando è finito fuori strada, per cause in corso di accertamento, sbattendo contro il guardrail. Vani i soccorsi prestati dal personale del 118, intervenuti assieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e al personale di Anas. La strada è stata chiusa al traffico durante i soccorsi e i rilievi. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente.