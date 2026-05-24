Tragedia nell'Urbinate: 29enne di Rimini muore in incidente in moto
Non sono stati coinvolti altri mezzi nel sinistro
A cura di Riccardo Giannini
24 maggio 2026 18:12
Un 29enne di Rimini ha perso la vita oggi (domenica 24 maggio), intorno alle 13, lungo la variante della strada statale 73 bis-Var tra Fermignano e Urbino, a circa un km da un galleria. L'uomo, riferisce l'Ansa, era alla guida di una moto Suzuki 650, quando è finito fuori strada, per cause in corso di accertamento, sbattendo contro il guardrail. Vani i soccorsi prestati dal personale del 118, intervenuti assieme ai Vigili del Fuoco, ai Carabinieri e al personale di Anas. La strada è stata chiusa al traffico durante i soccorsi e i rilievi. Non sono stati coinvolti altri mezzi nell'incidente.