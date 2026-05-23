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Notte di paura a Bellaria: motociclista perde il controllo del mezzo in via Ravenna

La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine

A cura di Glauco Valentini Redazione
23 maggio 2026 07:37
Notte di paura a Bellaria: motociclista perde il controllo del mezzo in via Ravenna -
Bellaria Igea Marina
Cronaca
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Nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 maggio si è verificato un incidente stradale in via Ravenna, all’altezza di via Partinico, a Bellaria Igea Marina.

Per cause ancora in fase di accertamento, una moto avrebbe proseguito la sua corsa finendo fuori strada e ribaltandosi più volte. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118 per prestare soccorso al centauro rimasto ferito.

Al momento non sono note le condizioni del motociclista. La dinamica dell’accaduto è al vaglio delle forze dell’ordine.

In aggiornamento.

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