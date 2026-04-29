500 moto, test gratuiti e leggende in pista: Misano ospita l’Eicma Riding Fest

Si accendono i motori: tre giorni di test ride, formazione e spettacolo

Oltre 500 modelli di moto, sei experience di guida e due iniziative speciali, tra strada, pista e off-road: è la proposta immersiva e gratuita, per tutti gli appassionati, che offre trona EICMA Riding Fest, l’evento dedicato alle prove moto organizzato e promosso da EICMA, l’Esposizione internazionale delle due ruote di Milano, in programma da venerdì a domenica a Misano World Circuit.

Dopo la consacrazione dello scorso anno, con oltre 25.000 appassionati, l’edizione 2026 propone un ricchissimo programma che, oltre alle prove moto, cuore dell’evento, prevede anche formazione, spettacolo e la possibilità di incontrare tanti campioni: tra i protagonisti attesi ci saranno Kevin Schwantz, Troy Bayliss, Carl Fogarty, Andrea Dovizioso, Stefan Everts, Marco Melandri e Mattia Pasini.

“Dalla sua prima edizione, due anni fa, l’EICMA Riding Fest rappresenta un’opportunità unica per avvicinare appassionati e nuovi utenti al mondo delle due ruote, in un contesto sicuro e polifunzionale come Misano World Circuit – le parole di Andrea Albani, Managing Director del Misano World Circuit -. Saranno tre giornate immersive dove i sogni possono diventare realtà. I visitatori potranno inoltre approfittare dell’offerta della MWC Square e degli operatori del paddock, per un’esperienza piena e coinvolgente”.

Nella Touring Experience ci sarà il parco veicoli più ricco dell’evento. Il pubblico potrà testare gratuitamente, sulle strade adiacenti al circuito, le novità 2026 dei segmenti naked, crossover, adventure e sport tourer. Le prove si svolgeranno in piccoli gruppi, con l’assistenza di apripista e chiudi fila, e avranno una durata di circa trenta minuti, con partenze ogni 45 minuti fino a esaurimento disponibilità.

Sarà gratuito anche l’accesso alla Off-Road Experience, sviluppata all’interno di uno specifico fettucciato allestito nelle vicinanze del paddock. In quest’area, gli appassionati delle ruote tassellate potranno mettere alla prova enduro specialistiche, enduro monocilindriche e maxi-enduro bicilindriche in turni da dieci minuti.

L’unica experience a pagamento sarà la Track Experience, dedicata ai demo ride in pista con moto sportive, supersportive e hypernaked. I turni, al costo di 40 euro, sono andati sold out in pochi giorni. L’intero ricavato sarà devoluto a tre realtà del territorio impegnate nel sociale – Fondazione Marco Simoncelli, Amici del Sottomarino Giallo APS, A.S.D.C. e A.P.S. Esplora – a sostegno dei rispettivi progetti di charity.

Grande attenzione anche al pubblico più giovane, con tre experience dedicate. In un’unica grande area convivranno Hashtag 125, dove sarà possibile provare su un tracciato ricavato nel paddock la gamma 125 di ben 14 Case costruttrici, e Area 51, riservata invece ai cinquantini a marce. Entrambe le proposte condivideranno un’area propedeutica aperta ai neofiti, che avranno l’opportunità esclusiva di muovere i primi passi in sella accompagnati dagli istruttori della FMI.

Completa l’offerta junior l’area EICMA for Kids, il progetto propedeutico di avviamento alle due ruote rivolto a bambine e bambini dai 6 ai 12 anni, sviluppato in collaborazione con la Federazione Motociclistica Italiana.

Torna anche quest’anno la Adventure Rally Experience, un esclusivo percorso teorico e pratico di introduzione al mondo dell’adventouring, pensato per far scoprire da vicino le reali potenzialità di queste moto in un contesto controllato ma autentico. Guidati da piloti e istruttori federali, i partecipanti vivranno una vera esperienza introduttiva alla guida in stile rally adventure, alternando momenti di teoria e pratica in un format immersivo.

Confermati anche i Corsi di Guida Sicura su Strada della FMI, che offriranno ai motociclisti e alle motocicliste arrivati al circuito con la propria moto la possibilità di seguire, previa prenotazione online, un programma gratuito di due ore tra formazione teorica e pratica insieme agli istruttori federali.

Il paddock sarà il vero epicentro dell’EICMA Riding Fest. Da qui si accederà a tutte le experience di guida, ma sarà anche il luogo in cui vivere l’atmosfera più spettacolare e coinvolgente della manifestazione, tra food area, intrattenimento, esibizioni e spazi dedicati ai marchi.

Non mancheranno le spettacolari esibizioni di trial acrobatico e freestyle motocross, così come l’area gaming con simulatori moto di ultima generazione, ospitata all’interno di una bolla di oltre 15 metri.

Tra le novità di questa edizione ci saranno anche gli Hot Laps in pista a bordo delle Honda Civic Type R Best Lap, la serie speciale nata in Italia e prodotta in soli 99 esemplari, firmata Honda Auto Italia, Official Car di EICMA 2026. Un modello esclusivo, caratterizzato da dotazioni in fibra di carbonio e da un emblema identificativo dedicato sotto il logo posteriore, in grado di esaltarne al massimo il DNA sportivo.

Al centro del paddock, protagonista sarà anche il palco di ERF, animato da Radio Deejay. Qui il pubblico sarà coinvolto da un ricco palinsesto di appuntamenti con Case costruttrici, talent, presentazioni e momenti di intrattenimento.

L’ingresso all’EICMA Riding Fest è gratuito e consente l’accesso all’area paddock e a tutte le attività della manifestazione. Le experience di guida potranno essere prenotate direttamente in loco presso i desk delle Case costruttrici, fino a esaurimento disponibilità.