8 discipline, un successo da ricordare: Giulia Ciavatta dell'Atletica Santamonica in evidenza a Cesena

L'atleta ha conquistato il titolo di campionessa regionale nell’eptathlon allieve

Giulia Ciavatta dell'Atletica Santamonica di Misano conquista il titolo di campionessa regionale nell’eptathlon allieve. Sabato 2 e domenica 3 maggio, sulla pista di Cesena, Ciavatta si è imposta con un punteggio complessivo di 4448 punti, che rappresenta anche il suo nuovo record personale. “Sono soddisfatta di come ho affrontato tutte le prove, anche se so di avere ancora margini di miglioramento, soprattutto nel salto in lungo che non è andato come speravo. Sono molto contenta di aver ottenuto il nuovo record personale con 4448 punti e ora l’obiettivo è fare ancora meglio ai Campionati Italiani”, ha dichiarato Ciavatta al termine della gara. Grande soddisfazione anche da parte del direttore tecnico Licia Pari, dichiarazione condivisa dal presidente dell’Atletica Santamonica Misano, Franco Zamagni: “C’è grande soddisfazione per la sinergia del lavoro di gruppo tra noi tecnici: l’obiettivo era portare Giulia nelle migliori condizioni per affrontare l’eptathlon e, grazie anche alla sua determinazione, siamo riusciti a raggiungere quanto ci eravamo prefissati. Brava Giulia, siamo molto orgogliosi di te".

I risultati di Giulia Ciavatta

100 ostacoli: 14.97 (+0,9)

Salto in alto: 1,62

Getto del peso: 11,05

200 metri: 27.50 (-2,2)

Salto in lungo: 4,80 (+0,5)

Lancio del giavellotto: 23.82

800 metri: 2:28.83