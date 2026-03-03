8 marzo a Rimini: CGIL celebra 80 anni del voto alle donne

“80 volte 8 marzo” tra memoria storica e confronto tra generazioni

L’8 marzo di CGIL Rimini quest’anno sarà intitolato “80 volte 8 marzo - La nostra voce, il nostro voto - Immagini e pensieri di generazioni a confronto” e sarà dedicato all’ottantesimo anniversario del diritto di voto in Italia per le donne, esercitato per la prima volta nella primavera del 1946. Nel 2025 è stata condotta da CGIL Rimini un’indagine con un programma di interviste sul sentire delle donne rispetto alla Giornata Internazionale della Donna. L’indagine ha raccolto il testimone, a distanza di 40 anni, dalle interviste che Gianna Bisagni (Segretaria confederale CGIL dal 1995 al 2001) realizzò nel 1985 con le donne riminesi proprio l’8 marzo di quell’anno. Si alternarono, allora come nel 2025, testimonianze sulla violenza di genere, sullo sfruttamento lavorativo, sulla povertà economica e la restrizione dei diritti fondamentali.

A quarant’anni di distanza , a che punto siamo? Si proverà a rispondere venerdì 6 marzo alle ore 15 presso il Salone Polverelli della CGIL di Rimini (via Caduti di Marzabotto, 30) sarà proiettato un video esclusivo che proverà a fare sintesi delle interviste del 2025 con quelle del 1985, per poi dare il via al dibattito. Sarà presente Barbara Di Natale Consigliera alle Politiche di genere e Pari Opportunità e seguiranno testimonianze di delegate sindacali di ieri e di oggi. Al termine dell’iniziativa pubblica saranno distribuite le mimose IOR a chi sarà presente, prima di un momento conviviale con piccolo buffet.