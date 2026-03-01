Auto Mercedes prende fuoco nella notte a Rimini, danneggiata anche una Tesla

Sui fatti accertamenti della Polizia

Un'automobile completamente distrutta e un'altra danneggiata. È il bilancio di un incendio scoppiato intorno alle 3.45 della notte tra sabato e domenica (28 febbraio-1 marzo) a Rimini, in viale Regina Elena. Una Mercedes è stata divorata dalle fiamme, mentre una Tesla ha riportato dei danni da calore sulla parte posteriore. Il proprietario della Mercedes, che è scampato all'incendio, spento dai Vigili del Fuoco, è stato portato dal personale del 118 in ospedale a scopo precauzionale. Sui fatti indaga la Polizia, ma al momento si escluderebbe la causa dolosa.