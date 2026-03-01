Un treno diretto Zurigo Rimini per l’estate: collegamento quotidiano dal 30 maggio al 5 ottobre

Nuovo Eurocity senza cambi tra Svizzera e Riviera, con fermate in Emilia-Romagna

Dal 30 maggio al 5 ottobre sarà attivo un nuovo collegamento ferroviario diretto tra Zurigo e Rimini. Ogni giorno un treno Eurocity unirà la Svizzera alla Riviera senza cambi, attraversando l’intera Emilia-Romagna.

Il servizio nasce dall’accordo tra Trenitalia e Ferrovie Federali Svizzere e prevede fermate a Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Faenza, Forlì e Cesena, prima dell’arrivo al mare. In direzione Rimini il treno parte da Zurigo alle 10:33 e arriva alle 18:23; il ritorno è previsto con partenza alle 9:52 e arrivo alle 17:27, con soste anche a Lugano, Bellinzona e Chiasso.

Soddisfazione da parte della Regione. L’assessora al Turismo Roberta Frisoni sottolinea come, accanto alla storica tratta Monaco-Rimini, si aggiunga quest’estate anche il collegamento dalla Svizzera, mercato strategico per l’Emilia-Romagna. La Regione è già presente con una campagna promozionale televisiva e con il tour operator RailTour Svizzera. «Una bella notizia che tutti i territori dovranno saper cogliere – afferma – creando servizi e proposte su misura per i turisti elvetici, valorizzando le oltre 20 ciclovie regionali, il Circuito dei Cammini e iniziative come A’Spass di Visit Romagna, che avvicina la Riviera al suo entroterra».

Anche il sindaco Jamil Sadegholvaad definisce il collegamento «strategico» per consolidare i flussi provenienti da uno dei mercati più redditizi, insieme a Germania e Austria. «Un’altra buona notizia per Rimini e la Riviera di Romagna – osserva – in una settimana già positiva grazie all’annuncio del potenziamento dei voli da parte di Ryanair».