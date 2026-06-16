80 anni di diritto di voto delle donne: la ricorrenza celebrata dalla Festa dell'Unità di Canonica

In programma dal 17 giugno. Dal 21 al 30 agosto invece la Festa dell'Unità a Santarcangelo

La tradizionale apertura con Canonica e ad agosto i 10 giorni all’Area Campana con il principale appuntamento su scala provinciale: il Pd Santarcangelo apre la stagione delle Feste dell’Unità, una serie di appuntamenti immancabili all’ombra del Campanone che riescono a coniugare alla perfezione il momento conviviale e l’incontro politico con i rappresentanti del territorio ai vari livelli.

Una festa, quella di Canonica, segnata quest’anno da una serie di novità, a partire dalla dedica agli 80 anni di diritto di voto delle donne con tanto di magliette dedicata “Nata con il voto alle donne. Festeggiamo 80 anni di Repubblica”. Per la prima volta saranno poi organizzati due incontri pubblici. Il primo, venerdì 19, è intitolato “80 anni libere: dal primo voto alle donne la strada della parità” e vedrà la presentazione del libro “L’8 marzo spiegato a mio figlio” della consigliera regionale Simona Lembi, che dialogherà con la consigliera regionale Alice Parma. Ad aprire l’appuntamento, il saluto della segretaria del Pd Santarcangelo Paola Donini, a impreziosirlo la lettura di poesie a cura di Germana Borgini. Domenica 21 il confronto sui territori di confine intitolato “Parte da Qui. Uniamo idee e visioni per il futuro dei nostri territori” che avrà per protagonisti i sindaci di Santarcangelo Filippo Sacchetti, di Rimini e presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad, di Poggio Torriana Ronny Raggini e di Savignano Nicola Dellapasqua.

“Voglio innanzitutto ringraziare i volontari e gli iscritti che ci consentono di tenere in vita un bel momento di incontro con i cittadini. Le Feste dell’Unità sono una scelta del Partito che vuole continuare nella tradizione provando a rinnovarsi con una attenzione particolare ai giovani, continuando a creare occasioni per vedersi in un’atmosfera rilassata e appunto di festa che favorisce confronti, spunti e nuove idee. Come sempre, all’Area Campana saranno messi in cantiere anche confronti e incontri tematici con cui tirare un po’ le somme e impostare ragionamenti e percorsi sui temi principali della vita cittadina. Non mancheranno rappresentanti istituzionali di livello, ma sarà forte anche quel contatto con le persone attraverso cui intendiamo costruire la città del futuro in un momento storico in cui c’è grande necessità di dare certezze” commenta la segretaria del Pd clementino Paola Donini.

Il calendario si aprirà domani mercoledì 17 giugno al campo sportivo di Canonica, con un’anteprima che strizza l’occhio alla solidarietà e apre un programma corposo e variegato nel territorio del circolo che comprende anche San Bartolo, Montalbano, Ciola, Stradone e La Giola e che si chiuderà domenica 21. Ad alzare il sipario sull’edizione 2026 sarà l’oramai tradizionale Torneo di Burraco che ogni anno destina il ricavato per opere in favore della frazione o in favore di situazioni di bisogno e i premi sono stati offerti da commercianti e ristoratori sensibili: iscrizioni ai numeri 333-4320261 (Alida) o 333-4250027 (Maruska) e prima smazzata di carte a partire dalle 20.

Giovedì 18 un momento di grande condivisione con la cena di pesce sotto le stelle su prenotazione (va fatta al 339-2205380 o al 333-2907669, con piccola osteria per chi non mangia pesce. Poi via alle tre serate danzanti del week end, con i due detti incontri pubblici. Tutte con orchestra “in pista” dalle 21 e stand gastronomico per la cena: venerdì 19 sarà protagonista la “Paolo Casadei”, sabato 20 “David Pacini” e domenica 21 per il gran finale la “Lisa Berardii”. Ultima giornata in cui si potrà anche pranzare in compagnia all’ombra del tendone.

Il momento centrale del ricco calendario estivo avrà poi per epicentro l’Area Campana, dove Santarcangelo ospita da anni la più grande Festa dell’Unità della provincia: l’appuntamento è in calendario fra il 21 e il 30 agosto, con un programma che sarà svelato nelle prossime settimane.