8000 euro donati alla Prima Coccola: la commedia dialettale è un successo

L'attività benefica della Round Table 49 e della compagnia Quei dal Funtanele

Grazie alla collaborazione con la compagnia teatrale Quei dal Funtanele, che giovedì 8 gennaio ha portato in scena la commedia dialettale “Al tre bigote”, la Round Table 49 di Riccione ha raggiunto un risultato di grande rilievo in termini di solidarietà.



Il ricavato della serata – il più alto mai registrato dall’associazione in un singolo evento – è stato interamente devoluto a La Prima Coccola Odv, realtà che sostiene il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell’Ospedale di Rimini.



Il presidente della Rt49, Alberto Melucci, ha consegnato un assegno di 8.110 euro ad Alessandro Marchi, presidente de La Prima Coccola. Il contributo sarà destinato al progetto di musicoterapia, avviato lo scorso anno e accolto con grande apprezzamento dalle famiglie coinvolte.



La Round Table 49 di Riccione desidera ringraziare la Quei dal Funtanele, che da 38 anni recita con passione e da 15 collabora con la Rt di Riccione e che anche quest’anno ha offerto gratuitamente lo spettacolo, scritto da Guido Lucchini.



Un sentito ringraziamento va inoltre agli oltre 30 sponsor che, attraverso donazioni o premi per la lotteria, hanno reso possibile il raggiungimento di una cifra così significativa. In particolare si ringraziano: Banca Malatestiana, Arturo Ferretti nutrizionista, Autentico Cucina & Altro, Attrezzature Professionali Srl, Blue Bar, Bartorelli Gioiellerie, Bottega31 Barber, Brillo Lounge & Spirits, Ferretti Boutique Cattolica, Cereria Terenzi, Circolo Tennis Riccione, Cittadini dell’Ordine, Coldwell Banker Riccione, Contax Studio Riccione, Cutter Amerigo, Expo Fitness Center di Cattolica, Farmacia dell’Amarissimo, Fortino delle Fate, Free Space Outlet, Gaudenzi-Ferretti Architetti, GYM Factory Fitness Consultant, Hotel Gabbiano, Hotel Parco, Lonzi Assicuratori, Mammamia Ristorante, Palestra Gold Riccione, Sara Assicurazioni di San Giovanni in Marignano, Spadarella Gioielli, Studio Battarra Osteopata, Tessitura Selva e Volo Alto Marketing.



I ringraziamenti si estendono infine al Comune di Riccione, che ha patrocinato l’evento mettendo a disposizione la sala del Palazzo del Turismo, e a tutti gli spettatori che hanno partecipato numerosi alla serata.

Che cos’è la Round Table

La Round Table è un club internazionale di giovani professionisti che credono nelle proprie capacità professionali ed umane e le mettono al servizio della società, contribuendo attivamente al mondo del lavoro, della cultura e della solidarietà. L’impegno richiesto è intenso e qualificante: per questo motivo l’appartenenza al club si conclude entro i 40 anni di età, lasciando spazio a nuove generazioni di soci. Gli ideali di amicizia, tolleranza e pace rappresentano valori fondamentali per ogni tabler, da anteporre a qualsiasi credo politico o religioso.