A 13 anni sul monopattino truccato: senza casco e assicurazione

Fermato dalla Polizia locale a Riccione mentre procedeva oltre i limiti. Il mezzo, senza targa e copertura assicurativa, è stato sequestrato

Un monopattino troppo veloce, nessun casco e un conducente di appena 13 anni. È quanto hanno scoperto nei giorni scorsi gli agenti della Polizia locale di Riccione, Misano Adriatico e Coriano durante i controlli dedicati alla micromobilità elettrica.

L'episodio è avvenuto nella zona nord di Riccione, dove una pattuglia ha notato il mezzo procedere a una velocità superiore ai 20 chilometri orari, creando una situazione di potenziale pericolo per i pedoni. Gli agenti lo hanno seguito e fermato in sicurezza a margine della carreggiata.Dai controlli è emerso che il ragazzo aveva soltanto 13 anni, quindi al di sotto dell'età minima di 14 anni prevista per la guida dei monopattini elettrici. Il mezzo era inoltre privo del contrassegno di identificazione, della copertura assicurativa obbligatoria e il giovane non indossava il casco.

Il monopattino è stato sequestrato e sarà sottoposto ad accertamenti tecnici per verificare anche l'eventuale alterazione della potenza del motore. Al termine delle procedure, il 13enne è stato riaffidato ai genitori. I controlli della Polizia locale hanno riguardato anche la zona Alba e, in particolare, la passeggiata Goethe. In questo caso sono state accertate altre violazioni legate al mancato utilizzo del casco e, in un episodio, all'assenza dell'assicurazione obbligatoria.

Il Corpo intercomunale annuncia intanto un ulteriore rafforzamento dei servizi in vista del Ferragosto. Da venerdì la presenza degli agenti sarà continuativa anche nelle ore notturne, con particolare attenzione alla sicurezza della circolazione e all'utilizzo dei monopattini.