Rubata a Pennabilli il 25 giugno, la bicicletta ritrovata a Miniera di Perticara

Era in buone condizioni, benché priva dei perni delle ruote e del dispositivo elettronico montato sul manubrio per registrare i dati delle pedalate

È stata trovata nei giorni scorsi, a Miniera di Perticara, la bici da corsa rubata a un cicloamatore riminese lo scorso 25 giugno. Il mezzo era in buone condizioni, a parte qualche graffio. Mancavano i perni delle ruote e il dispositivo elettronico montato sul manubrio, che serve a registrare e mostrare i dati delle pedalate. A notare la bicicletta abbandonata. una Specialized bianca del valore di 5000 euro, è stato un cittadino di Perticara, che ha allertato i Carabinieri per il recupero. Il proprietario è tornato così in possesso della bicicletta. Giovedì 25 giugno, assieme al suo gruppo di cicloamatori, era partito da Rimini, poi, una volta arrivato a Pennabilli, il gruppo si era fermato in un bar per fare una pausa. In quell'occasione era avvenuto il furto, per il quale c'è un indagato: all'uscita dal locale, c'erano tutte le biciclette, tranne la Specialized del riminese, che aveva così presentato denuncia ai Carabinieri e pubblicato la foto sui social, nella speranza di poter ritrovare la sua preziosa "cavalcatura". Fatto poi accaduto veramente.