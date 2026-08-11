Donna precipita dal terrazzo a Rivabella, elitrasportata in gravi condizioni

La sessantenne è affetta da problematiche legate alla salute mentale e in quel momento era stata lasciata sola dalla badante

Momenti di paura questa mattina a Rivabella, dove una donna di circa 60 anni è precipitata dal terrazzo di un appartamento in via Sabotino, al civico 30. L'episodio è avvenuto intorno alle 10.30 e ha fatto scattare immediatamente la macchina dei soccorsi. La donna, residente a Rimini e seguita da una badante per alcune problematiche legate alla salute mentale, si trovava nell'abitazione quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe rimasta sola per il tempo necessario alla badante per andare a fare la spesa. È in questo frangente che la sessantenne avrebbe raggiunto il terrazzo dell'appartamento, avrebbe posizionato una sedia e si sarebbe quindi lanciata nel vuoto.

L'allarme ha portato sul posto i sanitari del 118, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica. Considerata la dinamica e le condizioni della donna, è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, decollato da Ravenna. La sessantenne è stata quindi trasferita all'ospedale Bufalini di Cesena per ricevere le cure necessarie. In via Sabotino sono arrivati anche i carabinieri, intervenuti con due pattuglie. I militari stanno effettuando i rilievi nell'appartamento e nell'area interessata dalla caduta, raccogliendo gli elementi utili a ricostruire con precisione i momenti che hanno preceduto l'episodio. Tra gli aspetti che dovranno essere chiariti c'è anche quello relativo alla presenza della badante. Gli inquirenti stanno verificando le circostanze nelle quali la donna è stata lasciata sola e se vi fossero particolari indicazioni o precauzioni legate alle sue condizioni

