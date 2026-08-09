A Rimini debutta la truffa del "guano" del piccione: coppia novafeltriese non cade nel tranello

I fatti sono accaduti a fine luglio in piazzale Fellini

È una nuova truffa che si è consumata già in altre parti di Italia, ma a una coppia novafeltriese è successo a Rimini, nel parco di piazzale Fellini, in un venerdì di fine luglio, intorno alle 9.30. Si tratta della cosiddetta "truffa del guano": i malviventi individuano la vittima, le spruzzano, senza farsi notare, una sostanza semiliquida che va a simulare la deiezione di un volatile. A quel punto si avvicinano alla vittima con dei fazzoletti per aiutarla a pulirsi, il tutto con modi garbati e insospettabili, ma è in quel momento che si appropriano di collanine o magari portafogli. Nel caso della coppia novafeltriese, due coniugi ultrasessantenni, la truffa non ha avuto successo. Ad agire sono state due ragazze, ben vestite: "Ci hanno chiamato, avevano accento straniero. Avevano i fazzoletti già pronti per aiutarci. Ma mio marito si è accorto che una delle due gli aveva tagliato la collanina. L'ha sentita scivolare ed è riuscita ad afferrarla. Ma lo ammettiamo: ci avevano imbambolato con le loro chiacchiere", racconta la signora protagonista sua malgrado della vicenda. C'è stata un'ulteriore anomalia: un uomo è comparso sulla scena, non si è avvicinato, ma ha detto di essere stato anche lui "sporcato" dalla deiezione di un volatile di passaggio. "Per la truffa utilizzano questo liquido: peraltro sono liquidi che tingono, lo sporco rimane", aggiunge. "Alla fine abbiamo notato che una delle due ragazze era un po' indispettita": una reazione al colpo mancato. "Abbiamo voluto raccontare questa storia per mettere in guardia le persone. Si arriva veramente a tutto per rubare e oltraggiare il prossimo", chiosa.