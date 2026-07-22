A Bellaria Igea Marina la luce dell'arte contemporanea con la mostra di Antonella Bertoni

Dal 23 luglio al 21 agosto al Palazzo del Turismo

Dal 23 luglio al 21 agosto il Palazzo del Turismo di Bellaria Igea Marina ospita "Dove la luce rimane", mostra personale del maestro Antonella Bertoni, tra i protagonisti della ricerca artistica contemporanea italiana.

L'esposizione propone un percorso che unisce la ricerca astratta geometrica dell'artista a una suggestiva serie di acquerelli dedicati alla natura e al paesaggio marino, in un ideale omaggio alla città e alla sua identità.

Il titolo della mostra, a cura del professor Giammarco Puntelli, richiama il cuore della ricerca di Antonella Bertoni: una riflessione sulla luce come simbolo di conoscenza, energia e speranza. Da anni il maestro sintetizza il proprio percorso creativo nel brand "La visione quantica dell'esistenza", una vera e propria poetica che interpreta l'arte come spazio di relazione tra materia, emozione e infinito, dove ogni forma dialoga con il movimento e ogni colore diventa possibilità di trasformazione.

A Bellaria Igea Marina saranno presentate le opere astratte geometriche che hanno riscosso grande consenso nel 2025 durante la personale allo Spin – Pinacoteca Contemporanea San Paolo Invest di Siena, diretta dal maestro Alessandro Grazi, nel periodo del celebre Palio. Accanto a questo ciclo, il pubblico potrà scoprire una raccolta di delicati acquerelli nei quali il mare, la luce, la vegetazione e i paesaggi della costa adriatica diventano protagonisti di una pittura capace di restituire il valore del silenzio, della contemplazione e della bellezza della natura.

L'inaugurazione, in programma giovedì 23 luglio, sarà una vera serata dedicata alla cultura. Alle ore 18 all’Hotel Gabbiano sul Mare, dopo il saluto del titolare, l'imprenditore Pietro Gradara, sarà presentato il volume "Amarcord" (CN Edizioni) di Giammarco Puntelli, seguito da una pubblica intervista al maestro Antonella Bertoni, condotta dalla giornalista Romina Mattoni. Al termine dell'incontro è previsto un momento conviviale offerto dall'Hotel Gabbiano sul Mare.

Alle ore 21.30 al Palazzo del Turismo si terrà l'inaugurazione ufficiale della mostra con la partecipazione del sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, e dell'assessore Adele Ceccarelli, con deleghe ad Ambiente, Decoro Urbano, Demanio, Porto e Mare.

In una città che da sempre fa del mare il proprio simbolo e dell'estate un tempo privilegiato di incontro e condivisione, Dove la luce rimane invita cittadini e turisti a vivere un'esperienza artistica capace di unire ricerca contemporanea, paesaggio e riflessione. Le geometrie essenziali di Antonella Bertoni dialogano con gli orizzonti marini e con la luce della Riviera, trasformando la mostra in un viaggio tra emozione, pensiero e bellezza.

L'ingresso è libero.