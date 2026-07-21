Magic Voice: il grande ritorno a Rimini di un personaggio iconico

Venerdì 24 luglio Magic Voice canterà al Chiringuito Casita 60, al bagno 60 di Rimini

È un cantante, si chiama Francesco Giancaspro, è originario di Molfetta, ma per tanti anni ha vissuto a Rimini: sentire pronunciare il suo nome d'arte, Magic Voice, richiama immediatamente alla mente gli anni '90, quel decennio che è considerato fratello minore dei "mitici" '70 e '80 e che invece ultimamente si è scoperto all'altezza, in termini di "impronte" lasciate nella cultura pop, dei due decenni precedenti. Magic Voice è tornato, venerdì 24 luglio infatti dalle 19.30 si esibirà al Chiringuito Casita 60, presso il bagno 60 di Rimini. L'annuncio è arrivato via social. Nella serata è atteso come ospite un altro personaggio televisivo di quegli anni '90: l'Uomo Gatto, che sarà protagonista di un dj set. Ma senza nulla togliere all'imbattibile concorrente di Sarabanda, le attenzioni dei riminesi sono rivolte a Magic Voice. Perché l'artista strada è una vera e propria icona, non solo per il suo passaggio televisivo, nel 1993, alla Corrida di Corrado su Canale 5. Per tanti anni lo si incontrava facilmente nel centro cittadino, intento a distribuire bigliettini ai passanti, con poesie e aforismi scritti di getto. Poi la "sparizione", in tempi di Covid: Magic Voice non ha dato più notizie di sé e sui social si era sparsa la voce addirittura di una sua prematura scomparsa. Non è così, fortunatamente. Magic Voice è semplicemente tornato in Puglia, dalla madre, lasciando Rimini un po' orfana delle sue parole e delle sue canzoni. Venerdì 24 luglio sarà possibile riascoltarlo nel live con i vecchi successi come "Ciao Ciao Lulù" e, a quanto pare, una nuova hit. "In realtà avevamo già avuto Magic Voice ospite un anno fa e siamo felici di riaverlo con noi. Abbiamo conoscenti che hanno contatti in Puglia con lui e siamo riusciti a rintracciarlo", rivela Federico Fusaglia, tra i soci titolari di Casita 60. È nata così l'idea di proporre questa serata dedicata agli anni '90: "Ma sarà una serata super goliardica, con Magic e l'Uomo Gatto. Anche Gabriele (L'Uomo Gatto, ndr) lo conosciamo bene, è un giornalista sportivo di un centro livello e ha una conoscenza musicale enorme. Non è un dj dal punto di vista tecnico, ma sa mettere musica bellissima".