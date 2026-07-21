Calcio, Rimini e Spal sugli attaccanti Fabretti e Battisti. Massa L.: Malo

Al Mestre un altro romagnolo: Garavini. L'esterno mancino Casadei dal Cava Ronco al Progresso, l'attaccante Muratori al Santarcangelo. Il San Marino iscritto

In serie D da sottolineare che l’attaccante riminese Diego Accursi, classe2003, si è accasato al Montevarchi. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Poggibonsi. Adesso Montevarchi per crescere a fare esperienza in una campionato impegnativo in una piazza di importanza non trascurabile.

L’Ancona ha tesserato bomber Francesco Manuzzi, rinforzo di esperienza per il reparto offensivo biancorosso. Classe 1994, il centravanti arriva dal Piacenza e porta in dote un curriculum di assoluto rilievo per la categoria: ha già realizzato 132 reti in carriera, confermandosi negli anni come uno dei bomber più prolifici del panorama dilettantistico. Punta centrale di ruolo, alta 184 centimetri, abbina forza fisica, senso del gol e capacità di finalizzazione, caratteristiche che ne hanno fatto un punto di riferimento nelle squadre in cui ha militato. Nel corso della sua carriera ha vestito, tra le altre, le maglie di Piacenza, Ravenna, Forlì e Alcione Milano.

Il Mestre di mister Gianni D’Amore ha tesserato un altro romagnolo per il centrocampo: il mancino Manuel Garavini, classe 2001 che va a rinforzare la mediana. Reduce da una stagione da protagonista con il Vigasio in Serie D, dove è stato tra i giocatori più impiegati della rosa, Garavini porta con sé un bagaglio di esperienza maturato anche con Imolese, Mezzolara e Marignanese Cattolica, confermando una crescita costante nel panorama dilettantistico.

Il San Marino si è iscritto al campionato di Eccellenza 2026-2027. La sede di gioco indicata è ancora quella dello stadio Calbi di Cattolica che ospiterà le gare interne del San Marino Calcio anche per la prossima stagione.

Per l’attacco del Rimini Calcio c’è anche il nome di Tommaso Battisti, esterno fanese classe 1996 che ha contribuito alla promozione del Mezzolara con sei reti. Tre anni fa Battisti ha trionfato con il Fossombrone ai playoff d’Eccellenza. Battisti ha vestito il biancorosso già qualche stagione fa.

Rimini e Spal si contendono anche Tommaso Fabretti, nato a Lugo, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Cesena, poi ha militato nella Sambenedettese, nel Cattolica e nel Sona collezionando 25 presenze. È passato per l’Imolese senza riuscire a lasciare il segno, prima del salto di qualità nel Massa Lombarda dove ha segnato 11 gol e servito 12 assist in Eccellenza. Numeri che un anno fa hanno convinto il Mezzolara a puntare su di lui, e alla corte di mister Zecchi non ha deluso le aspettative siglando otto reti in un campionato concluso con la vittoria in volata sulla Spal.

Al Santarcangelo per l’attacco ecco il 2006 Lorenzo Muratori. Seconda punta di ruolo, capace di ricoprire anche le posizioni di esterno offensivo su entrambe le fasce, Muratori approda in gialloblù dopo essersi messo in evidenza con la maglia della San Marino Academy e della Reno Calcio.

In arrivo anche il play classe 2007 Nicolò Lepri, cresciuto nel settore giovanile del Rimini e poi alla Sammaurese e l'attaccante 2007 ex Sammaurese Luca Foschi (2007).

La FCR Forlì comunica che il calciatore Jacopo Casadei ha raggiunto un accordo con il Progresso, formazione militante nel campionato di Serie D. Nato a Forlì il 16 febbraio 2004, esterno sinistro di centrocampo di piede mancino, Casadei è un calciatore dotato di buone qualità tecniche e visione di gioco, capace di agire anche sulla corsia opposta e nel ruolo di trequartista. Cresciuto nei settori giovanili di A.C. Cesena e Bologna, ha mosso i primi passi nel calcio de “grandi” con la maglia del Corticella proprio nel campionato di Serie D.

Nella seconda parte della scorsa stagione è approdato alla FCR Forlì, dove ha collezionato diciassette presenze, realizzando una rete e fornendo tre assist.

L’attaccante Alberto Malo, ex Tropical Coriano e prima al Solarolo, ha firmato per il Massa Lombarda.

Il trequartista Alessandro Carlini, ex Sammaurese e ampierana , è diretto all'Imolese



Il Medicina ha trovato l’accordo con il centrocampista classe 2002 Leonardo Galassi. Ex Sasso Marconi per sei stagioni tra Eccellenza e serie D, arriva a Medicina dopo un’ultima stagione dove, proprio in quarta serie e col Sasso Marconi, ha collezionato 22 presenze e un gol.

La Folgore Falciano rinforza la difesa con in altro giocatore di spessore, il veterano - ha 43 anni - Alex Marini (ha militato anche con Forlì, Gubbio, Jesina, Vigor Senigallia)

