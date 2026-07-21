Rimini, coppia sorpresa a fare sesso in mare: il video scatena le polemiche sul degrado

Le immagini, riprese al tramonto nei pressi dello stabilimento 42, sono diventate virali sui social. Volti non riconoscibili e data dell'episodio non accertata.

Suscita polemiche il video che nelle ultime ore sta circolando sul web e che mostra una coppia intenta a compiere atti sessuali in mare, a pochi metri dalla riva, nei pressi dello stabilimento balneare 42 di Rimini. Le immagini, riprese al tramonto con lo smartphone di un bagnante, non consentono di identificare i protagonisti né di stabilire con precisione quando sia avvenuto l'episodio.



Nel filmato la coppia appare incurante della presenza di numerosi turisti ancora in spiaggia e delle persone che passeggiano sul bagnasciuga. Proprio in quella fascia oraria il vicino chiringuito risulta abitualmente frequentato da clienti, rendendo la scena visibile a diversi presenti.



Il video ha rapidamente fatto il giro dei social network, alimentando commenti e discussioni. L'episodio riaccende il dibattito sul rispetto del decoro negli spazi pubblici durante la stagione estiva e sui comportamenti che possono arrecare disturbo agli altri frequentatori della spiaggia.