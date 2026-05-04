A Bellaria Igea Marina torna “CoRNer in the Garden”: giovani, idee e territorio al centro

Lunedì 4 maggio al Centro Giovani Kas8 l’evento “IntersecAzioni”, spazio di incontro e confronto tra associazioni, realtà culturali e nuove esperienze giovanili del territorio

Dopo l’esperienza dello scorso anno della Rassegna “CoRNer on the Beach”, torna un nuovo appuntamento dedicato ai giovani e al territorio: “CoRNer in the Garden – IntersecAzioni”, in programma lunedì 4 maggio dalle 17,30 alle 19 presso il giardino del Centro Giovani Kas8 (via Ravenna 75, Bellaria Igea Marina).

L’iniziativa, promossa da CoRNer – Informagiovani del Distretto di Rimini – in collaborazione con il Centro Giovani Kas8, la Cooperativa Sociale Comunità Papa Giovanni XXIII e il Comune di Bellaria Igea Marina, nasce con l’obiettivo di creare uno spazio di incontro e dialogo tra giovani realtà del territorio.

“IntersecAzioni” vuole essere un momento aperto e informale in cui ascoltare e condividere esperienze di giovani attivi in ambito sociale, culturale e imprenditoriale che racconteranno il proprio percorso, offrendo spunti di confronto e ispirazione.

L’evento rappresenta anche un’occasione per favorire il networking tra associazioni, gruppi e singoli, stimolando la costruzione di nuove connessioni e collaborazioni all’interno della comunità locale.

Aprirà l’incontro Francesco Grassi, vicesindaco e assessore con delega al benessere giovanile del Comune di Bellaria Igea Marina.

Previsti poi gli interventi di rappresentanti di associazioni e realtà tra cui: Quasi Primi, Igea City, Bellaria Film Festival e Approdi, Agesci, Azione Cattolica, Quattro Quarti.

Modera l’incontro Paolo Summaria.

L’invito è rivolto a giovani, educatori, insegnanti, genitori, amministratori e a tutti coloro che desiderano conoscere e sostenere le energie del territorio. È inoltre possibile candidarsi per partecipare come speaker, contribuendo con la propria esperienza.

La partecipazione è libera e gratuita; al termine è previsto un aperitivo offerto.

Per informazioni e candidature: [email protected]