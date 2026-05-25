Morciano di Romagna, Andrea Agostini è il nuovo sindaco

L'architetto, candidato della civica appoggiata dal centrodestra, vince la sfida elettorale con Pierluigi Autunno

Andrea Agostini è il nuovo sindaco di Morciano di Romagna. Alla guida della lista Morciano Viva, civica sostenuta dal centrodestra, l’architetto – già vicesindaco durante l’amministrazione Ciotti – ha ottenuto la maggioranza dei consensi riportando stabilità al Comune dopo il commissariamento dello scorso febbraio, quando era stato nominato il viceprefetto Giuseppe Mario Puzzo. La sfida elettorale ha visto Agostini prevalere sull’avvocato Pierluigi Autunno, candidato della lista Morciano di Tutti. Tra i primi a congratularsi anche il consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello, che sui social ha commentato così l’esito del voto: «Un giorno potrò sempre dire: io c’ero dall’inizio alla fine! Morciano Viva trionfa! Complimenti Andrea Agostini sindaco e allo splendido gruppo di donne e uomini al tuo fianco!»