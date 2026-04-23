A Bellaria Igea Marina torna lo Young Volley con l’edizione più grande di sempre: 1.850 squadre

Kiklos Young Volley 2026, tutto esaurito in una settimana. Nozze d’argento in grande stile

Nozze d’argento per la manifestazione regina del palinsesto Kiklos, lo Young Volley, il torneo giovanile di beach volley più grande d’Italia ed Europa che giunge alla sua 25esima edizione. Il 2026 segna l’inizio di una nuova era: lo Young Volley raddoppia, proponendo due weekend consecutivi all’insegna di energia, sport e divertimento: da domani 24 aprile a domenica 26 aprile andrà in scena il primo weekend; tra una settimana il secondo appuntamento, dal 1° al 3 maggio, completerà questa edizione storica.

Bellaria Igea Marina si prepara così a diventare la capitale del beach volley: sono attesi 13.000 partecipanti da tutta Italia, mille in più rispetto al 2025. Un nuovo record, confermato anche dall’over booking raggiunto da Kiklos in meno di una settimana, segnale di un entusiasmo in continua crescita.

Saranno 1.850 le squadre iscritte, suddivise in dieci categorie giovanili (dal MiniBeachVolley all’Under 19 maschile e femminile) e tre categorie per accompagnatori (beach volley, bocce e biliardino). Sono 150 le società sportive coinvolte; quasi il 50% dei partecipanti sono emiliani, ben 5.800 arrivano dalle province di Reggio Emilia, Parma, Modena e Bologna. Numerosa anche la presenza lombarda, con 4.550 partecipanti dalle province di Bergamo, Como, Lecco e Milano.

Si è registrato, ancora una volta, un boom di adesioni. La cooperativa alberghiera Turismhotels ha coordinato 70 strutture ricettive a Bellaria Igea Marina: una collaborazione a trecentosessanta gradi che consente all’evento sportivo di trasformarsi in una vera e propria vacanza per atleti, dirigenti, allenatori e famiglie al seguito.

Lo Young Volley è sinonimo di prestigio, come conferma il sostegno di importanti aziende italiane e internazionali. Partner tecnico della manifestazione è, ancora una volta, Wilson, multinazionale produttrice di articoli sportivi. Al fianco di Kiklos c’è ancora Babbi, storica azienda dolciaria di Bertinoro, protagonista del tradizionale momento gastronomico di domenica, il Babbi Piadina Party. Tra le novità di quest’anno spicca Ravensburger, azienda tedesca leader in Europa nella produzione di puzzle, giocattoli e giochi da tavolo, che animerà la spiaggia con premi e laboratori CreArt, garantendo colori e divertimento per tutti. Altro nome altisonante presente in spiaggia con Kiklos ad arricchire il montepremi della manifestazione, è Lemon Soda, celebre soft drink italiano affiancato dall’energy drink Lemon Soda Energy Icy Breeze. A completare il parterre dei grandi nomi italiani partner di Kiklos ci sarà anche Antonio Fiore Alimentare, azienda pugliese specializzata nella produzione di taralli e altri prodotti da forno a lievitazione naturale.

Non manca lo spazio dedicato alla solidarietà, con la pesca di beneficenza a favore di AIL Rimini OdV e il laboratorio Atelier Aquiloni by Rimini Vola. Grande attenzione anche ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale: per ridurre l’impatto ambientale dei due weekend, tutti i pasti dello staff (150 persone) saranno serviti con piatti, posate e bicchieri compostabili.

Il palinsesto è un tutt’uno di emozioni: oltre alle gare, sono previsti spettacoli di maghi, acrobati, comici, giocolieri, sia pomeridiani sulla spiaggia sia serali lungo il Viale Ennio. Venerdì sera la festa DISCO YOUNG si svolgerà al Mito Mapo Club, mentre sabato sera ci si scatenerà sotto le stelle al Polo Est Village.

«Siamo prontissimi – commenta Rossano Armellini, socio fondatore di Kiklos – ad accogliere il popolo dello Young Volley: da quest’anno, abbiamo il piacere di poter vivere queste emozioni per due weekend consecutivi. È stata una scelta impegnativa, ma siamo convinti che garantirà a tutti i partecipanti di vivere un’esperienza ancora più intensa e organizzata, evitando dispersioni di energie che un tempo erano dedicate agli spostamenti verso gli alloggi che da due anni a questa parte erano anche fuori comune. Siamo orgogliosi di confermarci un punto di riferimento e un appuntamento irrinunciabile per centinaia di società sportive italiane: sport, fair play ed entusiasmo saranno i protagonisti di questi due fine settimana straordinari».