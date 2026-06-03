Rimini lancia il primo “soft club” del mattino in spiaggia: nasce Discornetto

Al Tortuga Beach debutta il format mattutino tra dj set, colazione vista mare e attività wellness, dalle 9 alle 13 sulla spiaggia riminese

Riviera pioniera di stili e tendenze: se il soft clubbing, ovvero la nuova moda di ascoltare deejay set la mattina socializzando tra brioche e cappuccino, sta letteralmente spopolando in tutta Italia, è a Rimini che nascerà il primo soft club in riva al mare.

A sperimentare il nuovo format, chiamato simpaticamente Discornetto, sarà il Tortuga Beach: domenica 7 giugno – la stessa di Achille Lauro al Neri – l’idea è quella di riunire in riva al mare, dalle 9 alle 13, alcune tra le realtà più iconiche della riviera. Perché non sarà soltanto un appuntamento musicale, ma un momento rivitalizzante che fonderà sound, sport e wellness: dalla corsa, grazie a Move Run Club e Born to Run, all’innovativo pilates sul SUP di Monica Fori e le ragazze di Pilates Tonic Studio. Ma anche yoga (Aria Terra Lab) e allenamento funzionale (Functional Performance Academy e DayON, pionieri del funzionale con kettlebell), fino alla posturale con Leonardo Fontana. Alla consolle del Tortuguito arriverà invece Manu Benzi, in arte MunaBinze DJ. Insieme a lui suonerà DJ Backs, artista di Fano.

La colazione sarà curata da due brand iconici della riviera: le brioche saranno quelle di Alisé – Pâtisserie, mentre i baristi di Pascucci prepareranno caffè e cappuccini con show di latte art, la tecnica che crea disegni e decorazioni sulla superficie delle bevande a base di espresso. Per Franco Antonio Sacco, direttore artistico del Tortuga Beach, “questo evento rappresenta alla perfezione il concetto di connessione e contaminazione che proviamo a declinare in ogni cosa che facciamo. Lo sport, oggi sempre più legato al wellness, è un ponte tra mondi, discipline e abitudini solo in apparenza distanti”.