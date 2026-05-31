San Marino, cassette di sicurezza svuotate in banca: i clienti si organizzano per chiedere i risarcimenti

Dopo il furto a inizio febbraio alla Banca di San Marino, filiale di Faetano, i clienti costituiscono un comitato e si affidano a un legale

Nella notte tra il 1° e il 2 febbraio 2026, la sede di Faetano della Banca di San Marino fu teatro di un rocambolesco furto: ignoti, infatti, ebbero accesso al caveau, svuotando una quindicina di cassette di sicurezza. Come annunciato a inizio mese, i clienti si sono organizzati in un comitato. Lo scorso 27 maggio, presso la sala del castello di Borgo Maggiore, i promotori hanno presentato l'iniziativa. L'obiettivo è "tutelare in maniera congiunta e coordinata i soggetti danneggiati dal furto avvenuto al caveau delle cassette di sicurezza di Banca di San Marino". È stato affidato l’incarico ad un legale "per porre in essere tutte le azioni necessarie in ogni sede per richiedere il risarcimento di tutti i danni subiti e supportare gli aderenti con riferimento al procedimento penale pendente dinanzi al Tribunale di San Marino".