A Bellaria l’anteprima mondiale di “Un mare molto piccolo”, il documentario sul Delfinario di Rimini

Domenica 10 maggio alla Sala Turismo la prima proiezione del film di Elisa La Boria e Luka Bagnoli

Domenica 10 maggio alle ore 17:30, presso la Sala Turismo di Bellaria, si terrà l’anteprima mondiale di Un mare molto piccolo, il nuovo documentario diretto da Elisa La Boria e Luka Bagnoli e prodotto da Fondazione Cetacea e Zeroscena.

Il film, della durata di 66 minuti, affronta il tema del rapporto tra esseri umani e animali attraverso una riflessione intensa e originale che prende avvio dalla storia del Delfinario di Rimini, simbolo per decenni della Riviera romagnola e del turismo balneare italiano.

Nel 2013 il trasferimento dei delfini disposto dalle autorità, a seguito di accuse di maltrattamento, segnò un caso senza precedenti in Europa. Anni dopo, all’interno della struttura ormai vuota, emergono cassette video dimenticate che documentano la quotidianità dei delfini: nascite, spettacoli, momenti di stress e osservazioni del personale. Da questo archivio prende forma un racconto che intreccia memoria collettiva, trasformazioni sociali e nuove consapevolezze sul rapporto tra umani e animali.

I materiali utilizzati nel documentario provengono in gran parte dall’archivio dell’ex Delfinario di Rimini, recuperato da Fondazione Cetacea.

Il film affronta il tema dello sfruttamento animale evitando retorica e semplificazioni, costruendo invece uno sguardo capace di interrogare il presente e aprire una riflessione politica ed etica sul mondo non umano.

Le musiche originali sono firmate da Fabio Mina, mentre i disegni animati sono realizzati da Silvia Francis Berry.