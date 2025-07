A Bologna c'è un bacino che inghiottì un borgo | Il lago che custodisce misteri tra le montagne

Scopri il Lago di Suviana a Camugnano, un bacino artificiale che nasconde un borgo sommerso e affascinanti leggende tra le montagne.

Tra i comuni di Camugnano e Castel di Casio, si estende il Lago di Suviana, un bacino artificiale che cela storie affascinanti e misteri sommersi. Creato negli anni '30 per alimentare la linea ferroviaria Bologna-Firenze, questo lago non è solo un'opera ingegneristica, ma anche un luogo ricco di leggende e curiosità.

La nascita del lago e il borgo sommerso

Il Lago di Suviana fu realizzato nel 1932 con la costruzione di una diga alta 96 metri, destinata a fornire energia alla nuova linea ferroviaria Direttissima Bologna-Firenze. Per la sua creazione, fu necessario espropriare e sommergere il piccolo borgo di Suviana, le cui tracce riaffiorano durante i periodi di siccità, evocando memorie di un passato ormai sommerso.

Un luogo di misteri e leggende

Il Lago di Suviana è avvolto da un alone di mistero. Si racconta che, nelle giornate più silenziose, sia possibile udire suoni provenienti dalle profondità del lago, come se il vecchio borgo sommerso volesse comunicare con il mondo di sopra. Queste leggende alimentano il fascino del luogo, rendendolo meta prediletta per gli amanti del mistero.

Il Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone

Il lago è inserito nel Parco Regionale dei Laghi di Suviana e Brasimone, un'area protetta che offre paesaggi mozzafiato, boschi secolari e una ricca biodiversità. Tra le sue attrazioni spicca il Bosco del Poranceto, un castagneto monumentale che ospita alberi secolari e una fauna variegata, rendendo la zona ideale per escursioni e attività all'aria aperta.

Curiosità

Durante i lavori di costruzione della diga, furono impiegati numerosi operai, e la realizzazione dell'opera rappresentò una delle più grandi sfide ingegneristiche dell'epoca. Ancora oggi, la diga di Suviana è considerata un capolavoro dell'ingegneria italiana, simbolo della capacità dell'uomo di modellare la natura per le proprie esigenze.