A Casteldelci un nuovo defibrillatore grazie al Rotary Club

La consegna durante l'incontro "Un battito per Casteldelci"

Domenica 12 aprile, nel corso di un incontro pubblico promosso dal Comune di Casteldelci, il Rotary Club Novafeltria-Alto Montefeltro ha consegnato all’Amministrazione comunale un defibrillatore Philips HeartStart FRx, dispositivo salvavita idoneo all’utilizzo sia su adulti sia su bambini.

Questa importante donazione si inserisce nel progetto “Montefeltro Cardioprotetto”, iniziativa del Rotary che prevede ogni anno la dotazione a un Comune del territorio di attrezzature fondamentali per intervenire con tempestività in caso di arresto cardiaco da fibrillazione, aumentando in modo significativo le possibilità di sopravvivenza.

L’incontro “Un battito per Casteldelci” rappresenta inoltre un tassello fondamentale del programma “Casteldelci paese della salute e del benessere” promosso dall’Amministrazione comunale, finalizzato a una copertura capillare del territorio comunale di Casteldelci con defibrillatori e alla diffusione di una cultura della prevenzione attraverso la formazione dei cittadini all’uso di questi fondamentali ausili. La conoscenza e la prontezza di intervento della popolazione costituiscono infatti elementi determinanti per garantire un soccorso tempestivo ed efficace nelle situazioni di emergenza.

Nel corso della giornata è stata inoltre presentata l’associazione culturale “Altaterra”, formata da giovani di Casteldelci e attiva nella promozione di attività di trekking e nell’organizzazione di eventi sul territorio, realtà che si inserisce a sua volta nel più ampio programma dedicato al benessere e alla valorizzazione della qualità della vita della comunità.

Con questa iniziativa si consolida l’impegno condiviso tra istituzioni locali e associazioni del territorio nella tutela della salute pubblica, contribuendo alla costruzione di una comunità sempre più sicura, consapevole e preparata ad affrontare le emergenze sanitarie.