A Cattolica il concerto di Nile Rodgers, icona della musica mondiale

L'artista vanta una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili con successi senza tempo

All’Arena della Regina di Cattolica arriva una leggenda della musica mondiale: venerdì 18 luglio, unica data in riviera, sul palco di piazza della Repubblica (ore 21) salirà Nile Rodgers, artista con una carriera senza precedenti, inserito nella Rock&Roll Hall of Fame e nella Songwriters Hall of Fame, icona che ha segnato intere generazioni con successi indimenticabili come “Le Freak” e “Good Times” e con una produzione musicale capace di attraversare epoche e stili, influenzando e ispirando pubblico e artisti, Indimenticabili infatti le collaborazioni con musicisti del calibro di David Bowie con cui ha scritto “Let’s dance”, Madonna di cui ha prodotto il celebre brano “Like a Virgin”, Diana Ross con cui ha dato vita a “I’m Coming Out” o i Daft Punk in “Get lucky”. E ancora: con i suoi chic ha dominato la scena dello Studio 54 e fatto ballare un’intera generazione. Tra le chicche degli ultimi anni, “Happy” con Pharell Williams.

Quella dell’Arena rientra nelle 6 date italiane di Rodgers&Chic che tornano nella Penisola per una serie di concerti straordinari che faranno ballare e sognare il pubblico italiano. Dal funk alla disco, fino ai ritmi che hanno ispirato il mondo dell’hip-hop e del pop contemporaneo, con Nile Rodgers&Chic si celebra la musica in tutte le sue sfumature. Con i suoi successi senza tempo che firma come singolo o come co-autore, Nile Rodgers è riuscito a vendere oltre 500 milioni di album in tutto il mondo.

L’artista è anche un simbolo di impegno sociale e culturale: è stato insignito di prestigiosi riconoscimenti come il Grammy Lifetime Achievement Award e il più recente World Economic Forum’s Crystal Award per il suo straordinario contributo alla costruzione di un mondo più inclusivo e pacifico attraverso la musica.

La sua energia e il suo talento hanno ispirato artisti e pubblico di ogni generazione, e con Chic, Nile Rodgers ha creato un linguaggio musicale che ancora oggi risuona nelle hit più ascoltate al mondo. Dai classici che hanno segnato l’epoca della disco music ai suoni moderni e innovativi delle sue collaborazioni più recenti, tra cui Beyoncé, ogni performance di Nile Rodgers & Chic è un evento travolgente, una festa collettiva che unisce il pubblico in un indimenticabile viaggio musicale.