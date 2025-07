A Cattolica il noir parla al presente: il MystFest affronta la violenza sulle donne

Dal 23 al 29 giugno, il festival tra cronaca, letteratura e diritti, con focus su educazione sentimentale e narrazione civile

È stato presentato durante l’inaugurazione della mostra Profondo Nero di Leonardo Cemak e alla presenza dell’artista, il programma del MystFest 2025, in programma a Cattolica dal 23 al 29 giugno. Indagini sulla violenza è il tema centrale del festival, che pone in primo piano la drammatica realtà della violenza contro le donne, analizzata attraverso le lenti della cronaca, il ruolo dei media e l'importanza dell'educazione sentimentale.

Una settimana intensa di storie, podcast, letteratura, musica e cinema che avrà come ospiti i principali protagonisti del mondo del giallo e non solo, e come partner OnePodcast, la Fondazione Una Nessuna Centomila, la Fondazione emiliano-romagnola per le vittime di reato, Mondo Donna onlus e l’Osservatorio sulla criminalità organizzata della provincia di Rimini.

Podcast

Ancora una volta i riflettori saranno puntati sul mondo dei podcast con la rinnovata partnership di OnePodcast. Tra gli ospiti: Antonio Cristiano, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, protagonisti mercoledì 25 giugno in un incontro sul tema dei processi mediatici. Parteciperanno anche il giornalista Massimo Lugli e il sociologo Giovanni Boccia Artieri.

Eventi speciali in piazza

Sabato 28 giugno sarà protagonista il podcast Narciso di Selvaggia Lucarelli, con un talk che vedrà la partecipazione di Carlo Lucarelli e Celeste Costantino. Giovedì 26 giugno serata incentrata sulla violenza di genere, con podcast, testimonianze e interventi di esperti. Venerdì 27 giugno Gianrico Carofiglio porterà in scena Il potere della gentilezza in jazz, accompagnato da Piero Delle Monache.

Quando il mondo dorme. Aspettando l’alba con Pablo Trincia

Domenica 29 giugno, all’alba sulla spiaggia, Pablo Trincia chiuderà il festival leggendo brani tratti da Quando il mondo dorme di Francesca Albanese, un racconto toccante sulla Palestina.

Libri

Non mancano gli appuntamenti letterari: tornano i Gialli sotto l’ombrellone sulla spiaggia con autori come Carlo Lucarelli e Gabriella Genisi. Gialli in giardino giovedì 26 giugno avrà ospiti tra cui Maria Elisa Aloisi. Modera Franco Forte.

Profondo nero. La mostra di Leonardo Cemak

Alla Galleria Santa Croce, dal 17 giugno, la mostra Profondo Nero espone una selezione di opere di Leonardo Cemak. L’artista sarà protagonista anche di un talk insieme ad Alessandro Baronciani il 27 giugno.

Cinema

La rassegna Visioni Notturne al Salone Snaporaz si apre il 23 giugno con un omaggio a David Lynch. Durante la settimana saranno proiettati film noir e horror, classici e contemporanei, introdotti da critici come Anton Giulio Mancino.

Masterclass

Giovedì 26 e venerdì 27 giugno al Centro Culturale Polivalente si terrà la masterclass Il mestiere dell’agente, a cura della Piergiorgio Nicolazzini Literary Agency. Partecipazione gratuita fino a esaurimento posti.

Premio Gran Giallo città di Cattolica

Sabato 28 giugno verrà assegnato il 52° Premio Gran Giallo città di Cattolica nella libreria Il giardino di Gulliver. La giuria è composta da importanti autori e critici del panorama noir italiano.

Visite guidate

Due visite guidate: I misteri della Regina (25 e 27 giugno, Museo della Regina) e I misteri del cacao e le antiche civiltà (27 giugno, Museo del cioccolato – Staccoli pasticceria), alla scoperta di storie e sapori.