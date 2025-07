Nasce la spiaggia che accoglie tutti: a Rimini il primo lido libero e inclusivo

La nuova spiaggia accessibile per chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive

Da lunedì 16 giugno nel cuore balneare di Rimini, proprio all’ombra della Ruota Panoramica, nasce un luogo speciale: una spiaggia libera davvero aperta a tutti. Un posto pensato per chi ama il mare e desidera viverlo senza barriere.

Prende il via Spiaggia Libera Tutti,uno spazio curato e inclusivo, un progetto innovativo e pensato per garantire l’accesso al mare a tutte le persone, con particolare attenzione a chi ha disabilità motorie, sensoriali o cognitive, dove vivere la spiaggia sentendosi accolti: ampie passerelle che arrivano fino all’acqua, 16 gazebo prenotabili, su pedane, che offrono riparo dal sole, docce calde, servizi igienici accessibili e sedie da mare per facilitare l’ingresso in acqua, personale formato e sempre disponibile.

Aperta tutti i giorni,dal 16 giugno all’8 settembre, dalle 7:30 alle 19:30, Spiaggia Libera Tutti offre una gamma di servizi gratuiti pensati per garantire un’esperienza piacevole e inclusiva.

La prenotazione delle postazioni è obbligatoria e avviene esclusivamente tramite telefono o whatsApp (numero +39 3514980236) oppure on line al sito https://www.spiaggialiberatutti.it/. Un operatore avrà il compito di ricontattate l’utente per confermare la prenotazione. Le prenotazioni sono valide solo se confermate dallo staff. Questa modalità permette ai gestori di conoscere in anticipo l’utente, capire al meglio le necessità di ognuno e informare rispetto ai servizi e alle condizioni della spiaggia. È possibile ricevere informazioni anche via email ([email protected]).

È consentito prenotare per un massimo di 7 giorni consecutivi, anche a mezza giornata, per garantire l’accesso al maggior numero possibile di utenti.

In caso di posti esauriti, verrà istituita una lista d’attesa ordinata cronologicamente. Le disponibilità liberate saranno offerte agli utenti in attesa tramite contatto telefonico.

A gestire per questa prima estate il progetto ‘SpiaggiaLiberaTutti’ è la cooperativa sociale Onlus “Amici di Gigi”, soggetto capofila di un gruppo che vede la presenza di Club Nautico di Rimini, Soc. Coop. Sportiva Dilettantistica RiminiUp, Cooperativa sociale Service Web, Inopera Impresa sociale, Cooperativa Bagnini Rimini sud e The Beach Srl.