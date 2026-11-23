A Cattolica musica e fumetto si incontrano sul palco: Jesse The Faccio al Salone Snaporaz

Giovedì alle 21 il concerto disegnato in prima nazionale. Le canzoni del cantautore padovano saranno accompagnate dal vivo dalle illustrazioni di Alessandro Baronciani, Elisa Menini, Guido Brualdi e tre giovani artisti.

Una canzone prende forma attraverso il disegno, mentre sul palco musica e immagini procedono insieme. È la formula del concerto disegnato di Jesse The Faccio, in programma giovedì 26 novembre alle 21 al Salone Snaporaz di Cattolica. Lo spettacolo, presentato per la prima volta a livello nazionale, mette in dialogo il cantautorato con l'illustrazione e il fumetto.

Le canzoni del musicista padovano saranno accompagnate dalle immagini realizzate dal vivo da Alessandro Baronciani, Elisa Menini, Guido Brualdi e da tre giovani illustratori selezionati attraverso la masterclass della Scuola di concerti disegnati. L'appuntamento nasce dalla collaborazione con il Regina Fumetti Festival e la Scuola di concerti disegnati.

Proprio in vista dello spettacolo, dal 24 al 26 novembre il Salone Snaporaz ospiterà una masterclass gratuita di tre giorni, promossa dal Comune di Cattolica e da ATER Fondazione. Il laboratorio è rivolto a illustratori e fumettisti e sarà condotto dai quattro artisti coinvolti nel concerto. I partecipanti lavoreranno alla costruzione di una performance in cui immagini, musica e narrazione si sviluppano insieme, sperimentando anche tecniche e materiali non convenzionali, tra cui giocattoli e oggetti recuperati nei mercatini dell'usato.

Il percorso porterà tre giovani disegnatori a partecipare direttamente alla realizzazione dello spettacolo, salendo sul palco accanto agli artisti. L'obiettivo è imparare a tradurre ritmi, atmosfere e passaggi delle canzoni in una vera e propria coreografia visiva. Jesse The Faccio, nome d'arte del cantautore nato e cresciuto a Padova, ha pubblicato il suo esordio I Soldi per New York nel 2018, seguito da VERDE nel 2020, dall'EP Le cose che ho nel 2021 e dall'album dei giorni liberi, del tempo perso nel 2024. Accanto a lui ci saranno tre artisti con esperienze diverse nel mondo del fumetto e dell'illustrazione: Alessandro Baronciani, autore di libri come Quando tutto diventò Blu e La Distanza, Elisa Menini, che nei suoi lavori esplora il folklore giapponese, e Guido Brualdi, fumettista e illustratore che porta in scena spettacoli in cui disegno e musica si incontrano.