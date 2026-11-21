Riccione, scontro tra due auto in viale Fieramosca: una Lancia si ribalta

Incidente sabato sera intorno alle 22.45 a Riccione Paese, nei pressi della piazza del mercato. Due giovani coinvolti, fortunatamente nessuno è in gravi condizioni

Momenti di paura nella serata di sabato 21 novembre a Riccione Paese, dove intorno alle 22.45 si è verificato un incidente stradale all’incrocio tra viale Fanfulla e viale Fieramosca, nei pressi della piazza del mercato, sul lato della Statale. Per cause ancora in corso di accertamento, una Smart, che procedeva lungo viale Fanfulla in direzione monte-mare, è entrata in collisione con una Lancia. Il violento impatto ha provocato il ribaltamento della Lancia, che si è capovolta sulla carreggiata. A bordo dei due veicoli si trovavano due giovani, uno sulla Smart e uno sulla Lancia. Fortunatamente, nonostante la dinamica dell'incidente e i danni riportati dalle vetture, i ragazzi non avrebbero riportato conseguenze, solo paura. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con un'ambulanza, i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dei mezzi coinvolti, e le pattuglie della Polizia Locale di Riccione. Gli agenti hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire l'esatta dinamica dello scontro e accertare le responsabilità.