A Cattolica torna AntìCatt, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Domenica 12 aprile, dalle ore 7.30 alle 18.30, il cuore di Cattolica si anima di stand

Domenica 12 aprile, dalle ore 7.30 alle 18.30, il cuore di Cattolica si anima con il quarto appuntamento dell’anno di AntìCatt, la Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati.

Espositori selezionati aspettano collezionisti, esperti, amanti del vintage e semplici curiosi, in piazza Nettuno e viale Bovio ai loro stand ricchi di oggetti d’epoca di ogni tipo, come mobili, ceramiche, libri e fumetti antichi e usati, giocattoli, pezzi da collezione, monete e francobolli, dischi e tanto altro a cui dare una seconda vita.

Ed ecco il calendario delle prossime date (escluso dicembre): 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre.