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A Cattolica torna AntìCatt, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage

Domenica 12 aprile, dalle ore 7.30 alle 18.30, il cuore di Cattolica si anima di stand

A cura di Redazione Redazione
11 aprile 2026 12:10
A Cattolica torna AntìCatt, la mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage -
Cattolica
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Domenica 12 aprile, dalle ore 7.30 alle 18.30, il cuore di Cattolica si anima con il quarto appuntamento dell’anno di AntìCatt, la Mostra mercato di antiquariato, modernariato e vintage, arrivata alla terza edizione e diventata un punto di riferimento per gli operatori del settore, collezionisti e appassionati.

Espositori selezionati aspettano collezionisti, esperti, amanti del vintage e semplici curiosi, in piazza Nettuno e viale Bovio ai loro stand ricchi di oggetti d’epoca di ogni tipo, come mobili, ceramiche, libri e fumetti antichi e usati, giocattoli, pezzi da collezione, monete e francobolli, dischi e tanto altro a cui dare una seconda vita.

Ed ecco il calendario delle prossime date (escluso dicembre): 10 maggio, 14 giugno, 12 luglio, 9 agosto, 13 settembre, 11 ottobre, 8 novembre.

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