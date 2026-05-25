Sicurezza e natura: il nuovo volto del parco Anna Zatta in Triani a Novafeltria

Rose, gelsomini e nuovi spazi sicuri

Un intervento concreto per migliorare la qualità di uno spazio pubblico frequentato dalle famiglie. L'associazione Aovam ha completato i lavori di riqualificazione del parco Anna Zatta in Triani di Novafeltria, con un progetto che unisce sicurezza e cura del verde.

Il cuore dell'iniziativa è la messa in sicurezza dell'area giochi: è stata installata una recinzione in legno lungo il perimetro del parco per proteggere i bambini dal rischio della strada. A completare la barriera protettiva, sono state messe a dimora piante destinate a formare una siepe naturale.

Ma l'intervento non si è fermato alla sicurezza. Il parco è stato anche valorizzato sul piano estetico: due archi in ferro accoglieranno rose e gelsomino, mentre aiuole in legno con rose completano un quadro pensato per rendere lo spazio più accogliente e curato.

Un esempio di come il volontariato operativo possa lasciare un segno tangibile sul territorio, migliorando la vita quotidiana di residenti e famiglie.