A Cattolica un pomeriggio con Schumann e Brahms

Domenica 29 marzo il trio “Gli Accademici dell’Oro del Reno” porta al Ridotto del Teatro della Regina l’eleganza e l’intimità della grande musica da camera ottocentesca

Un pomeriggio dedicato al cuore pulsante del Romanticismo europeo, attraverso due dei suoi grandi protagonisti: Robert Schumann e Johannes Brahms, autori che nella musica da camera hanno trovato uno dei loro linguaggi più intimi e profondi. Quarto appuntamento della rassegna “Musica per la Regina”, a cura della direttrice artistica M° Michela Tintoni, patrocinata dall’Amministrazione comunale, che porta di nuovo a Cattolica la grande musica con il trio “Gli Accademici dell’Oro del Reno” – Sara Pini Ugolini (violino), Giacomo Bertolini (violoncello), Stefano Campanini (pianoforte) – in programma per domenica 29 marzo 2026, ore 18, al Ridotto del Teatro della Regina, con un concerto nel quale accompagneranno il pubblico in un viaggio tra pagine intense e vibranti, dove il dialogo tra gli strumenti diventa racconto, confessione, respiro condiviso.

Dalla fantasia poetica di Schumann alle architetture sonore appassionate di Brahms, un concerto che celebra l’eleganza, la dolcezza e l’energia della grande musica da camera ottocentesca.

Programma:

Robert Schumann (1810-1856)

Trio n.1 in re minore per violino, violoncello e pianoforte, op. 63 (1847)

Johannes Brahms (1833-1897):

Trio n.2 in do maggiore per archi e pianoforte, op. 87

Bio:

Gli Accademici dell’Oro del Reno

Il trio “Gli Accademici dell’Oro del Reno” nasce dal felice sodalizio di tre giovani talenti – Giacomo Bertolini (violoncello), Stefano Campanini (pianoforte) e Sara Pini Ugolini (violino) – uniti dal comune perfezionamento nella prestigiosa classe di Musica da Camera del Maestro Pierpaolo Maurizzi al Conservatorio “A. Boito” di Parma. Nonostante la giovane età, i tre musicisti fondono in questa formazione percorsi accademici d’eccellenza e carriere individuali di grande spessore.