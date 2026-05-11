Rimini, non dà tregua alla madre nonostante il braccialetto: arrestato tre volte in pochi giorni

L'uomo ignora ogni prescrizione

Per la terza volta nel giro di pochi giorni, un 40enne riminese è stato arrestato dai carabinieri di Rimini per aver violato i provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla madre, nei confronti della quale è indagato per maltrattamenti.

L’uomo era già finito in manette la scorsa settimana per ben due volte in appena 24 ore, dopo essersi presentato nei pressi dell’abitazione della donna, facendo scattare l’allarme collegato al braccialetto elettronico.

Nonostante i due arresti e la successiva convalida da parte del giudice, con la nuova applicazione del dispositivo di controllo, il 40enne ha nuovamente infranto le prescrizioni imposte.

Sabato pomeriggio, intorno alle 15.30, l’allarme è scattato ancora una volta presso la Centrale Operativa dei carabinieri: secondo i sistemi di tracciamento, l’uomo si trovava in via Regina Elena, all’interno dell’area interdetta e troppo vicino all’abitazione della madre.

Le pattuglie del Nucleo Operativo sono immediatamente intervenute, riuscendo a rintracciarlo e ad arrestarlo in flagranza di reato per la terza volta.