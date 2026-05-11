"È l’ennesimo incidente": residente denuncia la pericolosità dell’incrocio di Santarcangelo

Via Ugo Bassi ancora teatro di incidenti: motociclista ferito dopo uno scontro con un’auto

Ancora un incidente questa mattina, 11 maggio, a Santarcangelo di Romagna, all’incrocio tra via Ugo Bassi e via Fratelli Cervi, un tratto già più volte segnalato dai residenti per le criticità legate alla viabilità.

Secondo la segnalazione inviata da un lettore di Altarimini, nello scontro sono rimasti coinvolti un’auto e una moto. Ad avere la peggio è stato il conducente del mezzo a due ruote, soccorso dal personale del 118 e trasportato in ambulanza per accertamenti e cure mediche. L’incidente è avvenuto nelle prime ore della mattinata odierna.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro e gestire la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Il lettore sottolinea inoltre come l’amministrazione comunale sia già a conoscenza delle problematiche relative a quell’incrocio, ma che finora non sarebbero stati adottati interventi concreti per migliorare la sicurezza stradale e ridurre il rischio di nuovi incidenti.