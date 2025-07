A Cervia si nasconde un paradiso acquatico che ti sorprenderà | La spiaggia mozzafiato che pochi conoscono davvero

Scopri la Spiaggia di Cervia: 9 km di sabbia dorata, pinete ombreggiate e servizi eccellenti per una vacanza indimenticabile in Emilia-Romagna.

Nel cuore della Riviera Romagnola, la Spiaggia di Cervia si distingue per la sua estensione di 9 km di sabbia finissima e la presenza di rigogliose pinete secolari, offrendo un connubio perfetto tra relax balneare e natura incontaminata. Questa località balneare, premiata con la Bandiera Blu per la qualità delle sue acque e dei servizi, rappresenta una destinazione ideale per famiglie, sportivi e amanti della natura.

Un Litorale Sicuro e Attrezzato

La Spiaggia di Cervia è rinomata per la sua attenzione alla sicurezza e all'accessibilità. Con oltre 70 bagnini di salvataggio, 55 torrette di avvistamento e un sistema di Wi-Fi gratuito lungo tutta la costa, garantisce un'esperienza balneare confortevole e sicura per tutti i visitatori.

Inoltre, molte aree sono attrezzate per accogliere persone con disabilità, offrendo passerelle in legno, sedie da mare speciali e servizi igienici accessibili, rendendo la spiaggia un luogo inclusivo e accogliente.

Le Pinete: Un'Oasi di Frescura

Alle spalle della spiaggia si estendono le pinete di Pinarella e Tagliata, veri e propri polmoni verdi che offrono ombra e frescura durante le calde giornate estive. Queste aree boschive sono ideali per passeggiate, jogging e picnic, grazie alla presenza di sentieri ben curati, aree gioco per bambini e zone attrezzate.

Curiosità

La pineta di Pinarella, in particolare, si estende per circa 25 ettari e rappresenta un esempio significativo di rimboschimento costiero, contribuendo alla biodiversità e alla bellezza paesaggistica della zona.