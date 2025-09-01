A Coriano arriva il calendario tascabile della raccolta porta a porta

Circa 800 famiglie e piccole imprese riceveranno la guida con giorni, orari e consigli per migliorare la differenziata

È in arrivo in questi giorni a Coriano il calendario tascabile per la raccolta porta a porta, distribuito a circa 800 famiglie e piccole imprese. Le frequenze, i giorni e gli orari di ritiro restano invariati.

Il calendario, utilizzabile sia come guida che da appendere al muro, riepiloga le linee guida del "sistema di raccolta domiciliare integrale", che include tutte le tipologie di rifiuti come organico, indifferenziato, carta/cartone, plastica/lattine e vetro. Al suo interno si possono trovare oltre ai giorni di ritiro anche utili consigli per migliorare la raccolta differenziata e ridurre la produzione di scarti.

Sportelli e servizi disponibili

Per usufruire di diversi servizi, come la sostituzione di attrezzature danneggiate o perse, il ritiro di kit per le nuove utenze o l'attivazione di servizi personalizzati per chi usa pannolini e presidi sanitari, ci si rivolgere agli sportelli Hera. Lo sportello di Coriano si trova in Piazza F.lli Cervi, 9 ed è aperto il lunedì (8:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00). Lo sportello di Riccione si trova in Viale Portofino 13 ed è aperto il martedì (8:00 - 13:00 e 14:30 - 16:30), il giovedì e il venerdì (8:00 - 13:00 e 14:00 - 17:00). Lo sportello di Cattolica si trova in via Carlo Alberto Dalla Chiesa 31 ed è aperto il martedì e il mercoledì (8:00 - 16:30), il giovedì e il venerdì (8:00 - 13:30) e il sabato (8:00 - 13:00).

Contatti utili

Per qualsiasi informazione o chiarimento, contattare il Servizio Clienti Hera ai numeri verdi gratuiti 800.999.500 (famiglie) e 800.999.700 (imprese). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì (8:00 - 22:00) e il sabato (8:00 - 18:00). Per ulteriori informazioni e segnalazioni, sono disponibili anche il sito web di Hera all'indirizzo www.gruppohera.it e l'app Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente.