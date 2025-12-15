Mortale sulla Marecchiese: è Martina Gnoli la vittima dell'incidente di questa mattina

Con lei viaggiava una coetanea, rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena

È Martina Gnoli la vittima del grave incidente avvenuto questa mattina lungo la Marecchiese, nel tratto del comune di Santarcangelo di Romagna. La giovane, 18 anni, studentessa dell’istituto Belluzzi-Da Vinci e residente nella frazione di Sant’Ermete, era figlia di una famiglia molto conosciuta in zona, titolare di un’azienda di costruzioni edili.

Martina era alla guida di uno scooter Honda Sh diretto a scuola; con lei viaggiava una coetanea, rimasta gravemente ferita e trasportata all’ospedale Bufalini di Cesena, non in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione, lo scooter si è scontrato con una Dacia Sandero che stava svoltando a sinistra per entrare in un parcheggio. Alla guida dell’auto una donna di 46 anni, rimasta sotto choc. Martina è deceduta sul posto. Sulla dinamica indaga la Polizia stradale; intervenuti anche 118 e Anas. Cordoglio espresso dal sindaco Filippo Sacchetti.