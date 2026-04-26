A Corpolò nasce "Riflesso", nuovo polo odontoiatrico per la Valmarecchia

Inaugurato il nuovo centro fondato dai fratelli Mariotti

“Riflesso” non è soltanto un nome, ma un’immagine precisa: il momento in cui una persona si guarda allo specchio e sorride. Da questa idea prende vita il nuovo ambulatorio odontoiatrico inaugurato il 18 aprile 2026 a Corpolò, alla presenza dei tre soci fondatori Angelo, Federico e Giacomo Mariotti e dell’assessore del Comune di Rimini Juri Magrini.

Una scommessa sul territorio

La scelta di aprire a Corpolò non è casuale, ma rappresenta una sfida imprenditoriale e sociale. In una frazione che spesso sconta la carenza di servizi, i tre soci hanno deciso di investire con convinzione, puntando sul potenziale di un territorio che ambisce a rafforzarsi come punto di riferimento per tutta la Valmarecchia.

L’obiettivo è creare un centro capace di coniugare eccellenza medica, prossimità e accoglienza, offrendo ai residenti servizi di qualità senza costringerli a spostamenti verso il centro città.

Tecnologia e attenzione alle famiglie

La nuova struttura si presenta come uno spazio moderno, dove innovazione tecnologica e attenzione alla persona procedono insieme.

Particolare rilievo viene dato alla pedodonzia: “Riflesso” nasce infatti come centro a misura di famiglia, con professionisti e percorsi dedicati ai più piccoli, per trasformare l’esperienza dal dentista in un momento sereno e rassicurante.

Salute ed estetica, un binomio contemporaneo

Accanto alle cure odontoiatriche tradizionali, il centro dedica grande attenzione anche all’estetica dentale, oggi sempre più legata al benessere psicofisico della persona.

“Sentirsi meglio con se stessi partendo dal proprio sorriso” è uno dei principi che guidano il progetto dei fondatori.

Il significato di “Riflesso”

«Riflesso nasce da quell’istante in cui il paziente si guarda allo specchio e sorride – spiegano i titolari –. In quel sorriso si riflettono non solo il risultato clinico, ma anche la nostra passione e il desiderio di prenderci cura di ogni persona, ogni giorno. Il motto che ci guida è semplice: il tuo sorriso, la nostra cura».

L’inaugurazione segna l’avvio di un progetto che punta a fare di Corpolò un nuovo polo sanitario per la vallata, dimostrando come qualità, visione e investimenti possano dare nuova linfa anche alle realtà locali.