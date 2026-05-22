Valmarecchia in lutto: addio a Thomas “Tommy” Rossi, aveva solo 31 anni

I funerali lunedì 25 maggio presso la Pieve di Ponte Messa di Pennabilli.

La Valmarecchia piange Thomas Rossi, per tutti “Tommy”, scomparso prematuramente a soli 31 anni. Residente a Talamello, Tommy lascia un profondo sgomento in tutta la comunità che lo conosceva e gli voleva bene. Da circa 100 giorni era ricoverato all’ospedale Bellaria di Bologna. Le sue condizioni, inizialmente considerate in miglioramento e giudicate ottimistiche, sono improvvisamente peggiorate negli ultimi giorni fino al tragico epilogo. Tommy era conosciuto da tutti come un ragazzo dal cuore grande, buono e gentile, sempre disponibile con amici e conoscenti. Grande tifoso della Juventus, viveva con passione ogni partita della sua squadra del cuore. I funerali si svolgeranno lunedì 25 maggio presso la Pieve di Ponte Messa. Il corteo funebre partirà dall’ospedale “S. Famiglia” di Novafeltria alle ore 15.30. Domenica sera ore 20:30 veglia di preghiera sempre presso la Pieve di Ponte Messa di Pennabilli.

La redazione di Altarimini.it porge le più sentite condoglianze a tutti i familiari di Tommy.