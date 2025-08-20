A Militello l’ultimo saluto a Pippo Baudo, alle 16 i funerali in diretta tv

Camera ardente aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella

È stata aperta nella chiesa di Santa Maria della Stella a Militello in Val di Catania la camera ardente di Pippo Baudo, scomparso nei giorni scorsi. Il feretro del celebre presentatore è giunto nella notte nel suo paese natale, accolto da un lungo applauso della comunità e dei tanti presenti che hanno voluto rendergli omaggio.

Nel pomeriggio, alle ore 16, si svolgeranno i funerali solenni, presieduti dal vescovo della Diocesi di Caltagirone, monsignor Calogero Peri, insieme al parroco Giuseppe Luparello. L’omelia sarà affidata a don Giuseppe Albanese, padre spirituale di Baudo.

La cerimonia, che si preannuncia molto partecipata, sarà trasmessa in diretta televisiva, permettendo così a tutta Italia di dare l’ultimo saluto a uno dei volti più amati della televisione.