A Miramare arriva il Festival della Didattica Creativa

Dal 2 al 4 settembre tre giornate gratuite per ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni: arte, natura, cucina, teatro e sport

Miramare si prepara ad accogliere la prima edizione del Festival della Didattica Creativa, in programma dal 2 al 4 settembre 2026. Tre giornate dedicate a ragazze e ragazzi dai 10 ai 14 anni, con attività gratuite pensate per unire formazione, creatività, socialità e scoperta del territorio.

L’iniziativa nasce da un gruppo di volontari composto da giovani, insegnanti, genitori, imprenditori e commercianti di Miramare, in collaborazione con il Forum deliberativo di quartiere numero 9, i Civivo del Comune di Rimini e diverse realtà locali. Il progetto, patrocinato dal Comune e sostenuto anche da Confartigianato Imprese Rimini, punta a valorizzare il quartiere e a creare nuove occasioni di incontro per i più giovani.

Il programma propone laboratori ed esperienze dedicate all’arte, alla natura, alla cucina, al teatro e allo sport, con l’obiettivo di offrire ai partecipanti occasioni di apprendimento attraverso modalità creative e coinvolgenti.

Il programma completo e tutte le informazioni sull’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale del festival.